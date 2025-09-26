szeptember 26., péntek

Koncert

10 perce

A Csabagyöngye stégen is sikert aratott a Hetvenszer Hétszer Bocsánat

Címkék#Ismerős Arcok#Lencsési Közösségi Ház#Hetvenszer Hétszer Bocsánat#siker#rockzenekar

A békéscsabai, nemzeti érzelmű rockzenekar, a Hetvenszer Hétszer Bocsánat zárta augusztus 20-ához kötődően a Lencsési Közösségi Ház rendezvényét koncertjével. Nagy sikert arattak, így egyenes út vezetett szerdán este a Csabagyöngye-stég színpadára.

Nyemcsok László

Műsorukban főként Kárpátia és Ismerős Arcok átdolgozások, más magyar, nemzeti érzelmű együttesek dalai hangzottak el. Ugyanakkor saját dalaikból is hallhatott a közönség a fellépésen.

Nagy sikert aratott a Hetvenszer Hétszer BocsánatFotó: Facebook

Ebben a felállásban fél éve zenélnek rendszeresen: Sarkadi Lajos (dobok, cajon, vokál), Szkaliczki Ferenc (basszusgitár) és Kabai Gábor (ének, gitárok).

 

 

 

