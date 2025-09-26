Koncert
A Csabagyöngye stégen is sikert aratott a Hetvenszer Hétszer Bocsánat
A békéscsabai, nemzeti érzelmű rockzenekar, a Hetvenszer Hétszer Bocsánat zárta augusztus 20-ához kötődően a Lencsési Közösségi Ház rendezvényét koncertjével. Nagy sikert arattak, így egyenes út vezetett szerdán este a Csabagyöngye-stég színpadára.
Műsorukban főként Kárpátia és Ismerős Arcok átdolgozások, más magyar, nemzeti érzelmű együttesek dalai hangzottak el. Ugyanakkor saját dalaikból is hallhatott a közönség a fellépésen.
Ebben a felállásban fél éve zenélnek rendszeresen: Sarkadi Lajos (dobok, cajon, vokál), Szkaliczki Ferenc (basszusgitár) és Kabai Gábor (ének, gitárok).
