Babavárótól a tanyafejlesztésig – egy csokorban minden, ami a falusi életet megkönnyíti

A Fókuszban a vidék programmal egy olyan, országosan egyedülálló program indul Békés vármegye 3. számú választókerületében, amely az 5000 fő alatti településen élők mindennapi életét segíti – hangsúlyozta a hétfőn a Mezőgyánhoz tartozó Nagygyantén tartott sajtótájékoztatón Kónya István. Elmondta: számos olyan kormányzati támogatási program indult az elmúlt években, amelyek az 5000 fő alatti településen élőknek szólnak.

Összegyűjtötték mindazt, ami az 5000 fő alatti településeken élőknek szól

A Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka elmondta: egy kiadványban ezeket össze is gyűjtötték. A kiadványt pedig a választókerület mind a tizenöt, 5000 fő alatti településére elviszik, lényegében házhoz viszik az információkat. Sőt, ehhez kapcsolódva szolgáltatásként ingyenes pályázati tanácsadást is indítottak, így az, akinek valamely támogatási lehetőség felkelti az érdeklődését, keresheti a kiadványban megadott elérhetőségeken őket.

Ingyenes pályázati tanácsadást indítottak a 15 kistelepülésen

Kónya István sorolta, hogy a választókerületben az 5000 fő alatti települések közé tartozik

Bélmegyer,

Biharugra,

Doboz,

Elek,

Geszt,

Körösnagyharsány,

Körösújfalu,

Kötegyán,

Méhkerék,

Mezőgyán,

Okány,

Sarkadkeresztúr,

Tarhos,

Újszalonta,

Zsadány,

így az ingyenes pályázati tanácsadás is ezeken a településeken érhető el.

Több mint 10 millió forintos fejlesztés érkezik Nagygyantéra

A Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka Nagygyantén bejelentette, hogy Mezőgyán a Magyar Falu Program keretében több mint 10 millió forintos támogatást nyert el egy Nagygyantén megvalósuló, régóta várt fejlesztésre. Dani Attila, Mezőgyán polgármestere elmondta, hogy

186 méter hosszúságban,

3,4 méter szélességben

megújulhat a Toldi utca burkolata, az út mind a két oldalon erősített padkát kap.

Milyen kormányzati támogatási programok érhetők el a kistelepüléseken?

A kiadvány alapján a Beol.hu összeszedte, hogy többek között milyen kormányzati támogatási programok szólnak az 5000 fő alatti településeken élők számára, igaz, vannak köztük olyanok is, amelyekkel azok is élhetnek, akik 5000 fő feletti településen laknak.