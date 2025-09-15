szeptember 15., hétfő

5000 fő alatti települések

1 órája

Babavárótól a tanyafejlesztésig – egy csokorban minden, ami a falusi életet megkönnyíti

Országosan egyedülálló programot indított Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka Békés vármegye 3. számú választókerületében. Egy kiadványban összeszedték, hogy melyek azok a kormányzati támogatási programok, amelyek az 5000 fő alatti településeken élőknek szólnak, ehhez kapcsolódva pedig ingyenes pályázati tanácsadást is nyújtanak. A kiadvány alapján a Beol.hu is megnézte, milyen támogatásokkal élhetnek a kistelepüléseken.

Licska Balázs

A Fókuszban a vidék programmal egy olyan, országosan egyedülálló program indul Békés vármegye 3. számú választókerületében, amely az 5000 fő alatti településen élők mindennapi életét segíti – hangsúlyozta a hétfőn a Mezőgyánhoz tartozó Nagygyantén tartott sajtótájékoztatón Kónya István. Elmondta: számos olyan kormányzati támogatási program indult az elmúlt években, amelyek az 5000 fő alatti településen élőknek szólnak.

Ezt tudniuk kell az 5000 fő alatti településeken élőknek
Egyedülálló program indult Békés vármegye 3. számú választókerületében az 5000 fő alatti településen élőknek. Ezt jelentette be Kónya István térségi tanácsnok (jobbra), aki ajándékot is hozott Nagygyanténak, ezt adta át Dani Attila, Mezőgyán polgármestere számára. Fotó: Licska Balázs

Összegyűjtötték mindazt, ami az 5000 fő alatti településeken élőknek szól

A Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka elmondta: egy kiadványban ezeket össze is gyűjtötték. A kiadványt pedig a választókerület mind a tizenöt, 5000 fő alatti településére elviszik, lényegében házhoz viszik az információkat. Sőt, ehhez kapcsolódva szolgáltatásként ingyenes pályázati tanácsadást is indítottak, így az, akinek valamely támogatási lehetőség felkelti az érdeklődését, keresheti a kiadványban megadott elérhetőségeken őket.

Ingyenes pályázati tanácsadást indítottak a 15 kistelepülésen

Kónya István sorolta, hogy a választókerületben az 5000 fő alatti települések közé tartozik

  • Bélmegyer, 
  • Biharugra, 
  • Doboz, 
  • Elek, 
  • Geszt, 
  • Körösnagyharsány, 
  • Körösújfalu, 
  • Kötegyán, 
  • Méhkerék, 
  • Mezőgyán, 
  • Okány, 
  • Sarkadkeresztúr, 
  • Tarhos, 
  • Újszalonta, 
  • Zsadány, 

így az ingyenes pályázati tanácsadás is ezeken a településeken érhető el. 

Több mint 10 millió forintos fejlesztés érkezik Nagygyantéra

A Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka Nagygyantén bejelentette, hogy Mezőgyán a Magyar Falu Program keretében több mint 10 millió forintos támogatást nyert el egy Nagygyantén megvalósuló, régóta várt fejlesztésre. Dani Attila, Mezőgyán polgármestere elmondta, hogy

  • 186 méter hosszúságban, 
  • 3,4 méter szélességben 

megújulhat a Toldi utca burkolata, az út mind a két oldalon erősített padkát kap.

Milyen kormányzati támogatási programok érhetők el a kistelepüléseken?

A kiadvány alapján a Beol.hu összeszedte, hogy többek között milyen kormányzati támogatási programok szólnak az 5000 fő alatti településeken élők számára, igaz, vannak köztük olyanok is, amelyekkel azok is élhetnek, akik 5000 fő feletti településen laknak.

  • A Babaváró program házaspároknak szól, ahol a feleség 18 és 35 év közötti, legfeljebb 11 millió forint kamatmentes, szabadon felhasználható kölcsön igényelhető.
  • A Falusi CSOK felhasználható lakás vásárlására és bővítésére, korszerűsítésére, de akár ház építésére is, három vagy több gyermek esetén 15 millió forint is kapható.
  • Az otthonfelújítási programban kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás igényelhető egy műveletben, például szigetelésre, nyílászárócserére.
  • A vidéki otthonfelújítási programmal élhetnek a házastársak, élettársak, egyedülállók gyermek megléte esetén, de immár nyugdíjasok is, maximum 3 millió forint támogatás igényelhető.
  • Az Otthon Start program mindenkinek szól, akinek nincs és nem is volt ingatlana, legfeljebb 50 millió forint vehető fel maximum 25 évre, a kamat fix 3 százalék. 
  • A tanyák fejlesztésére is van lehetőség, támogatható például a napelemes rendszer, az ivóvízellátás vagy éppen a szennyvízrendszer kiépítése.

 

 

