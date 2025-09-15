1 órája
Babavárótól a tanyafejlesztésig – egy csokorban minden, ami a falusi életet megkönnyíti
Országosan egyedülálló programot indított Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka Békés vármegye 3. számú választókerületében. Egy kiadványban összeszedték, hogy melyek azok a kormányzati támogatási programok, amelyek az 5000 fő alatti településeken élőknek szólnak, ehhez kapcsolódva pedig ingyenes pályázati tanácsadást is nyújtanak. A kiadvány alapján a Beol.hu is megnézte, milyen támogatásokkal élhetnek a kistelepüléseken.
A Fókuszban a vidék programmal egy olyan, országosan egyedülálló program indul Békés vármegye 3. számú választókerületében, amely az 5000 fő alatti településen élők mindennapi életét segíti – hangsúlyozta a hétfőn a Mezőgyánhoz tartozó Nagygyantén tartott sajtótájékoztatón Kónya István. Elmondta: számos olyan kormányzati támogatási program indult az elmúlt években, amelyek az 5000 fő alatti településen élőknek szólnak.
Összegyűjtötték mindazt, ami az 5000 fő alatti településeken élőknek szól
A Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka elmondta: egy kiadványban ezeket össze is gyűjtötték. A kiadványt pedig a választókerület mind a tizenöt, 5000 fő alatti településére elviszik, lényegében házhoz viszik az információkat. Sőt, ehhez kapcsolódva szolgáltatásként ingyenes pályázati tanácsadást is indítottak, így az, akinek valamely támogatási lehetőség felkelti az érdeklődését, keresheti a kiadványban megadott elérhetőségeken őket.
Ingyenes pályázati tanácsadást indítottak a 15 kistelepülésen
Kónya István sorolta, hogy a választókerületben az 5000 fő alatti települések közé tartozik
- Bélmegyer,
- Biharugra,
- Doboz,
- Elek,
- Geszt,
- Körösnagyharsány,
- Körösújfalu,
- Kötegyán,
- Méhkerék,
- Mezőgyán,
- Okány,
- Sarkadkeresztúr,
- Tarhos,
- Újszalonta,
- Zsadány,
így az ingyenes pályázati tanácsadás is ezeken a településeken érhető el.
Több mint 10 millió forintos fejlesztés érkezik Nagygyantéra
A Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka Nagygyantén bejelentette, hogy Mezőgyán a Magyar Falu Program keretében több mint 10 millió forintos támogatást nyert el egy Nagygyantén megvalósuló, régóta várt fejlesztésre. Dani Attila, Mezőgyán polgármestere elmondta, hogy
- 186 méter hosszúságban,
- 3,4 méter szélességben
megújulhat a Toldi utca burkolata, az út mind a két oldalon erősített padkát kap.
Milyen kormányzati támogatási programok érhetők el a kistelepüléseken?
A kiadvány alapján a Beol.hu összeszedte, hogy többek között milyen kormányzati támogatási programok szólnak az 5000 fő alatti településeken élők számára, igaz, vannak köztük olyanok is, amelyekkel azok is élhetnek, akik 5000 fő feletti településen laknak.
- A Babaváró program házaspároknak szól, ahol a feleség 18 és 35 év közötti, legfeljebb 11 millió forint kamatmentes, szabadon felhasználható kölcsön igényelhető.
- A Falusi CSOK felhasználható lakás vásárlására és bővítésére, korszerűsítésére, de akár ház építésére is, három vagy több gyermek esetén 15 millió forint is kapható.
- Az otthonfelújítási programban kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás igényelhető egy műveletben, például szigetelésre, nyílászárócserére.
- A vidéki otthonfelújítási programmal élhetnek a házastársak, élettársak, egyedülállók gyermek megléte esetén, de immár nyugdíjasok is, maximum 3 millió forint támogatás igényelhető.
- Az Otthon Start program mindenkinek szól, akinek nincs és nem is volt ingatlana, legfeljebb 50 millió forint vehető fel maximum 25 évre, a kamat fix 3 százalék.
- A tanyák fejlesztésére is van lehetőség, támogatható például a napelemes rendszer, az ivóvízellátás vagy éppen a szennyvízrendszer kiépítése.
