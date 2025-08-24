51 perce
Tánc, víz, ritmus – fergeteges volt a III. Zumba Fesztivál Gyulán - galériával, videóval
Felejthetetlen bulik teremben, medencében, különleges környezetben. Remek hangulatban több száz érdeklődő részvételével rendezték meg a harmadik gyulai Zumba Fesztivált péntektől vasárnapig a fürdővárosban.
A Zumba Fesztiválra ezúttal is öt országból, Magyarország mellett Romániából, Szlovákiából, Ausztriából és Szerbiából érkeztek érdeklődők. A programoknak a szokásoknak megfelelően ezúttal is a Vigadó és Gyulai Várfürdő adott otthont.
Zumba Fesztivál a Vigadóban és a Gyulai Várfürdőben
Stefanovits Balázs főszervező, a Gyulai Várfürdő marketing szakembere és Dóczi Zita főszervező (Zita Dance Fitness) elmondta, a fesztivál célja, hogy a mozgás és a zene örömét összekapcsolva különleges élményt nyújtson a résztvevőknek és Gyulát is még jobban megismertesse az érdeklődőkkel.
Zumba FesztiválFotók: Kiss Zoltán
A rendezvény pénteken a gyulai Vigadóban kezdődött, ahol Zumba Master Class programot tartották óriási sikerrel.
Szombaton és vasárnap a fesztivál keretében a Gyulai Várfürdő is kulcsszerepet kapott. A hétvége első napján a csúszdás medencénél három alkalommal tartottak Aqua Zumbát, majd éjszaka AquaPalota zenés afterparty várta a bulizni vágyókat a Gyulai Várfürdő fedett élményfürdőjében. Közben egy újabb master class programra is maradt idő a Vigadóban.
Vasárnap tovább folytatódott a program, újabb Aqua Zumbát tartottak egy alkalommal a Gyulai Várfürdő 25 méteres uszodájában. Ahogy szombaton készült képeink és videóink is mutatják, végig egészen remek volt a hangulat.
Nagy nevek léptek színpadra
A fesztiválon olyan a zumbában ismert nagy nevek léptek fel, mint Claudiu Gutu Romániából, Alice Kollmann Németországból, Dovydas Veiveris Litvániából és Horváth Ádám Magyarországról.
A programra az ország számos távolabbi tájáról is érkeztek vendégek.
Varga Viktort nagyon elkalapálták, harci indulója sem segített - videóval