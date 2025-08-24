augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

18°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Remek hangulat

51 perce

Tánc, víz, ritmus – fergeteges volt a III. Zumba Fesztivál Gyulán - galériával, videóval

Címkék#Zita Dance Fitness#Zumba Fesztiválra#Gyulai Várfürdő#program

Felejthetetlen bulik teremben, medencében, különleges környezetben. Remek hangulatban több száz érdeklődő részvételével rendezték meg a harmadik gyulai Zumba Fesztivált péntektől vasárnapig a fürdővárosban.

Papp Gábor

A Zumba Fesztiválra ezúttal is öt országból, Magyarország mellett Romániából, Szlovákiából, Ausztriából és Szerbiából érkeztek érdeklődők. A programoknak a szokásoknak megfelelően ezúttal is a Vigadó és Gyulai Várfürdő adott otthont.

Zumba fesztivál Gyulán.
A gyulai Zumba Fesztivál fergeteges hangulatot hozott idén is. Fotó: Kiss Zoltán

Zumba Fesztivál a Vigadóban és a Gyulai Várfürdőben

Stefanovits Balázs főszervező, a Gyulai Várfürdő marketing szakembere és Dóczi Zita főszervező (Zita Dance Fitness) elmondta, a fesztivál célja, hogy a mozgás és a zene örömét összekapcsolva különleges élményt nyújtson a résztvevőknek és Gyulát is még jobban megismertesse az érdeklődőkkel.

Zumba Fesztivál

Fotók: Kiss Zoltán

A rendezvény pénteken a gyulai Vigadóban kezdődött, ahol Zumba Master Class programot tartották óriási sikerrel.

Szombaton és vasárnap a fesztivál keretében a Gyulai Várfürdő is kulcsszerepet kapott. A hétvége első napján a csúszdás medencénél három alkalommal tartottak Aqua Zumbát, majd éjszaka AquaPalota zenés afterparty várta a bulizni vágyókat a Gyulai Várfürdő fedett élményfürdőjében. Közben egy újabb master class programra is maradt idő a Vigadóban.

Vasárnap tovább folytatódott a program, újabb Aqua Zumbát tartottak egy alkalommal a Gyulai Várfürdő 25 méteres uszodájában. Ahogy szombaton készült képeink és videóink is mutatják, végig egészen remek volt a hangulat.

Nagy nevek léptek színpadra

A fesztiválon olyan a zumbában ismert nagy nevek léptek fel, mint Claudiu Gutu Romániából, Alice Kollmann Németországból, Dovydas Veiveris Litvániából és Horváth Ádám Magyarországról.

A programra az ország számos távolabbi tájáról is érkeztek vendégek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu