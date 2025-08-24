Tánc, víz, ritmus – fergeteges volt a III. Zumba Fesztivál Gyulán - galériával, videóval

A rendezvény pénteken a gyulai Vigadóban kezdődött, ahol Zumba Master Class programot tartották óriási sikerrel.

Szombaton és vasárnap a fesztivál keretében a Gyulai Várfürdő is kulcsszerepet kapott. A hétvége első napján a csúszdás medencénél három alkalommal tartottak Aqua Zumbát, majd éjszaka AquaPalota zenés afterparty várta a bulizni vágyókat a Gyulai Várfürdő fedett élményfürdőjében. Közben egy újabb master class programra is maradt idő a Vigadóban.

Vasárnap tovább folytatódott a program, újabb Aqua Zumbát tartottak egy alkalommal a Gyulai Várfürdő 25 méteres uszodájában. Ahogy szombaton készült képeink és videóink is mutatják, végig egészen remek volt a hangulat.

Nagy nevek léptek színpadra

A fesztiválon olyan a zumbában ismert nagy nevek léptek fel, mint Claudiu Gutu Romániából, Alice Kollmann Németországból, Dovydas Veiveris Litvániából és Horváth Ádám Magyarországról.

A programra az ország számos távolabbi tájáról is érkeztek vendégek.