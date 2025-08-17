augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Funkciók

37 perce

Lecsó a dobozban, bugyi a zacskóban – így hasznosít újra a magyar háztartás

Címkék#jégkrémes doboz#sheines#zacskóban#tároló#pörkölt#lecsó#játékdoboz

Van itthon egy-két dolog, amit sosem dobunk ki. Nem azért, mert sajnálnánk – hanem mert tökéletesen működik második, harmadik, sőt sokadik életében is: ilyen például a zárható zacskó vagy a jégkrémes doboz.

Tóth Nikolett

Van néhány tárgy, amit szinte minden háztartásban megtalálsz – és most nem a porszívóra vagy a légkeveréses sütőre gondolunk, hanem a jól bevált jégkrémes dobozra. A zárható zacskók világából a sheines zacskó is hasonló karriert futott be: észrevétlenül vált a rendszerezés és újrahasznosítás bajnokává.

A jégkrémes dobozok, zárható zacskók sosem kerülnek a kukába
A magyar háztartásokban új életre kelnek a jégkrémes dobozok, a zárható zacskók. Forrás: Shutterstock

Jégkrémes doboz, sheines zacskó – a magyar háztartások titkos szupersztárjai

Nálunk a jégkrémes dobozoknak soha nem az utolsó kanállal ér véget az életük. Sőt, akkor kezdődik csak igazán! Emlékszem, amikor nyáron kinyitottuk a tesóimmal a fagyasztót, és megörültünk, hogy maradt még fagyi. Aztán jött a hideg zuhany: lecsó, pörkölt vagy épp töltött káposzta volt benne.

Te mit tárolsz az üres jégkrémes dobozban vagy sheines zacskóban?” – hangzott el egy kérdés, ami aztán pillanatok alatt lavinát indított el. Mert úgy tűnik, ezek a hétköznapi műanyag tárolók valóságos hősei a magyar háztartásoknak. Nem kidobjuk – újrahasznosítjuk. Sőt: szinte már ragaszkodunk hozzájuk.

Összeszedtük a legjobb válaszokat – ismerős lesz!

A jégkrémes doboz: nem kidobni való, hanem kincsesláda

  • A kislányom az apró játékait gyűjti benne, a férjem a felszeletelt házi kolbit, én meg a kreatív kellékeimet.
  • Fagyasztóban készételek, spájzban doboztetők. Mindennek van helye.
  • Szedret, mirabellát is ebbe szedünk kiránduláskor.
  • Ha sütök valamit, ebben adok belőle a szomszédnak. Vagy épp a gyerekeknek.
  • Maradék süti? Mehet a dobozba, aztán a fagyasztóba!
  • Pörkölt, lecsó, töltött káposzta – mind megy bele.
  • Soha nem dobom ki, még a vajas dobozokat sem.

A jégkrémnek vége, de a doboz tovább él: játékdobozként, kreatív rendszerezőként, hűtős/fagyós ételtartóként, vagy épp egy jó kis túrára vitt szedres edényként. És természetesen a klasszikus: „ebben küldöm a kaját a gyerekeknek” – funkció is örök.

A zárható zacskó szuperül újrahasznosítható
A zárható zacskókat, köztük a sheineseket sem dobják ki a magyarok. Forrás: shutterstock

A zárható zacskó a modern kor tárolódoboza

  • Utazáskor a ruhákat rendszerezem benne a bőröndben. Üreset viszek a szennyesnek.
  • Fehérnemű, papucs, tusfürdő – mind külön zacskóban!
  • Imádom vásárláskor! Alma, banán, hagyma, krumpli – minden megy bele.
  • Repülőre is ide pakolok mindent, így minden külön van, átláthatóan.

A sheines zacskó az új „neszesszer” és „utasrendező” egyben – ráadásul többen kiemelték: tartós és praktikus, nem egyszer használatos. Sok háztartásban ezek a kis átlátszó zacskók váltak a rendszerezés alfájává és omegájává.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu