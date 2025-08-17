37 perce
Lecsó a dobozban, bugyi a zacskóban – így hasznosít újra a magyar háztartás
Van itthon egy-két dolog, amit sosem dobunk ki. Nem azért, mert sajnálnánk – hanem mert tökéletesen működik második, harmadik, sőt sokadik életében is: ilyen például a zárható zacskó vagy a jégkrémes doboz.
Van néhány tárgy, amit szinte minden háztartásban megtalálsz – és most nem a porszívóra vagy a légkeveréses sütőre gondolunk, hanem a jól bevált jégkrémes dobozra. A zárható zacskók világából a sheines zacskó is hasonló karriert futott be: észrevétlenül vált a rendszerezés és újrahasznosítás bajnokává.
Jégkrémes doboz, sheines zacskó – a magyar háztartások titkos szupersztárjai
Nálunk a jégkrémes dobozoknak soha nem az utolsó kanállal ér véget az életük. Sőt, akkor kezdődik csak igazán! Emlékszem, amikor nyáron kinyitottuk a tesóimmal a fagyasztót, és megörültünk, hogy maradt még fagyi. Aztán jött a hideg zuhany: lecsó, pörkölt vagy épp töltött káposzta volt benne.
„Te mit tárolsz az üres jégkrémes dobozban vagy sheines zacskóban?” – hangzott el egy kérdés, ami aztán pillanatok alatt lavinát indított el. Mert úgy tűnik, ezek a hétköznapi műanyag tárolók valóságos hősei a magyar háztartásoknak. Nem kidobjuk – újrahasznosítjuk. Sőt: szinte már ragaszkodunk hozzájuk.
Összeszedtük a legjobb válaszokat – ismerős lesz!
A jégkrémes doboz: nem kidobni való, hanem kincsesláda
- A kislányom az apró játékait gyűjti benne, a férjem a felszeletelt házi kolbit, én meg a kreatív kellékeimet.
- Fagyasztóban készételek, spájzban doboztetők. Mindennek van helye.
- Szedret, mirabellát is ebbe szedünk kiránduláskor.
- Ha sütök valamit, ebben adok belőle a szomszédnak. Vagy épp a gyerekeknek.
- Maradék süti? Mehet a dobozba, aztán a fagyasztóba!
- Pörkölt, lecsó, töltött káposzta – mind megy bele.
- Soha nem dobom ki, még a vajas dobozokat sem.
A jégkrémnek vége, de a doboz tovább él: játékdobozként, kreatív rendszerezőként, hűtős/fagyós ételtartóként, vagy épp egy jó kis túrára vitt szedres edényként. És természetesen a klasszikus: „ebben küldöm a kaját a gyerekeknek” – funkció is örök.
A zárható zacskó a modern kor tárolódoboza
- Utazáskor a ruhákat rendszerezem benne a bőröndben. Üreset viszek a szennyesnek.
- Fehérnemű, papucs, tusfürdő – mind külön zacskóban!
- Imádom vásárláskor! Alma, banán, hagyma, krumpli – minden megy bele.
- Repülőre is ide pakolok mindent, így minden külön van, átláthatóan.
A sheines zacskó az új „neszesszer” és „utasrendező” egyben – ráadásul többen kiemelték: tartós és praktikus, nem egyszer használatos. Sok háztartásban ezek a kis átlátszó zacskók váltak a rendszerezés alfájává és omegájává.
