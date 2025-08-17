Lecsó a dobozban, bugyi a zacskóban – így hasznosít újra a magyar háztartás

Van néhány tárgy, amit szinte minden háztartásban megtalálsz – és most nem a porszívóra vagy a légkeveréses sütőre gondolunk, hanem a jól bevált jégkrémes dobozra. A zárható zacskók világából a sheines zacskó is hasonló karriert futott be: észrevétlenül vált a rendszerezés és újrahasznosítás bajnokává.

A magyar háztartásokban új életre kelnek a jégkrémes dobozok, a zárható zacskók. Forrás: Shutterstock

Jégkrémes doboz, sheines zacskó – a magyar háztartások titkos szupersztárjai

Nálunk a jégkrémes dobozoknak soha nem az utolsó kanállal ér véget az életük. Sőt, akkor kezdődik csak igazán! Emlékszem, amikor nyáron kinyitottuk a tesóimmal a fagyasztót, és megörültünk, hogy maradt még fagyi. Aztán jött a hideg zuhany: lecsó, pörkölt vagy épp töltött káposzta volt benne.

„Te mit tárolsz az üres jégkrémes dobozban vagy sheines zacskóban?” – hangzott el egy kérdés, ami aztán pillanatok alatt lavinát indított el. Mert úgy tűnik, ezek a hétköznapi műanyag tárolók valóságos hősei a magyar háztartásoknak. Nem kidobjuk – újrahasznosítjuk. Sőt: szinte már ragaszkodunk hozzájuk.

Összeszedtük a legjobb válaszokat – ismerős lesz!

A jégkrémes doboz: nem kidobni való, hanem kincsesláda

A kislányom az apró játékait gyűjti benne, a férjem a felszeletelt házi kolbit, én meg a kreatív kellékeimet.

Fagyasztóban készételek, spájzban doboztetők. Mindennek van helye.

Szedret, mirabellát is ebbe szedünk kiránduláskor.

Ha sütök valamit, ebben adok belőle a szomszédnak. Vagy épp a gyerekeknek.

Maradék süti? Mehet a dobozba, aztán a fagyasztóba!

Pörkölt, lecsó, töltött káposzta – mind megy bele.

Soha nem dobom ki, még a vajas dobozokat sem.

A jégkrémnek vége, de a doboz tovább él: játékdobozként, kreatív rendszerezőként, hűtős/fagyós ételtartóként, vagy épp egy jó kis túrára vitt szedres edényként. És természetesen a klasszikus: „ebben küldöm a kaját a gyerekeknek” – funkció is örök.

A zárható zacskókat, köztük a sheineseket sem dobják ki a magyarok. Forrás: shutterstock

A zárható zacskó a modern kor tárolódoboza

Utazáskor a ruhákat rendszerezem benne a bőröndben. Üreset viszek a szennyesnek.

Fehérnemű, papucs, tusfürdő – mind külön zacskóban!

Imádom vásárláskor! Alma, banán, hagyma, krumpli – minden megy bele.

Repülőre is ide pakolok mindent, így minden külön van, átláthatóan.

A sheines zacskó az új „neszesszer” és „utasrendező” egyben – ráadásul többen kiemelték: tartós és praktikus, nem egyszer használatos. Sok háztartásban ezek a kis átlátszó zacskók váltak a rendszerezés alfájává és omegájává.