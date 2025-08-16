Zajos motorosok borzolják a kedélyeket Békéscsabán

Zajos motorosok zavarják a lakosságot Békéscsabán.

Száguldozó, zajos motorosok miatt panaszkodott egy lakó az Andrássy útról, olyat kapott, amire nem számított. Illusztráció: Shutterstock

Zajos motorosok miatt nyugtalanok a csabaiak

Az Andrássy úton élők panaszkodnak a hangos motorokra, főleg este. A rendőrség többször intézkedett, és időszakosan közlekedési akciókat szerveznek a probléma csökkentésére.

Macska mentése Békéscsabán: hálóba gabalyodott kandúrt szabadítottak ki

Békéscsabán, egy focipályán egy vadon élő kandúr teljesen belegabalyodott a kapu hálójába a hőségben. A kimerült és rémült macska nem engedett közelíteni - írták a Csabai Állatvédők.

Hálóba tekeredett, rémült macskát mentettek meg az állatvédők

Új ízek Békéscsabán: A mi kalácsunk pékség

Békéscsabán, a A mi kalácsunk pékségben Erdélyből hozott kovászból készítik a kenyereket és péksüteményeket, köztük pityókás, tönköly és szezonális finomságokat. A rendelés két nappal előre szükséges, a pékség kedd és péntek délután tart nyitva, és a kereslet folyamatosan nő.

Békéscsaba egyik különlegessége az erdélyi pékség, képünkön A mi kalácsunk stábja, Kelemen János, Borsos Izolda és Csicsák Mária. Fotó: Beol.hu

Békéscsabán változtak a parkolási szabályok

Módosultak a parkolási díjak és pótdíjak a belvárosban. Szombaton és vasárnap továbbra is ingyenes a parkolás, fizetni csak 8–18 óra között kell. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. tapasztalata szerint egyre többen használják a mobilparkolást.

Júliustól emelkedtek a parkolási díjak Békéscsabán, van néhány eset, amikor elengedik a pótdíjat. Fotó: MW-archív

Egynapos kirándulás Békéscsabán és környékén

Békéscsabán érdemes felkeresni a tematikus házakat, a Munkácsy Mihály Múzeumot és a CsabaParkot a család számára. A környéken a Wenckheim-kastély Szabadkígyóson, a Gyulai vár és a Szarvasi Arborétum kínál izgalmas programokat és szép sétákat.

A Wenckheim-kastély a térség egyik ékköve Fotó: Licska Balázs / Forrás: MW archív

Csabai Tekergő: közvetlen vonat Békéscsabáról a Balatonra

A Csabai Tekergő, a közvetlen vonatjárat Békéscsabáról a Balaton északi partjára, augusztus 31-ig közlekedik. A szombati járat zsúfolásig telt, és a hangulat remek volt. A vonat menetrend szerint haladt, és a legtöbb utas Balatonfüreden szállt le.

Balatonfüredre nagyon sokan utaztak a Csabai Tekergővel Fotó: A szerző felvétele

Kígyósi Kincsesház: múltidézés Újkígyóson

Újkígyóson, a Petőfi utca 51-ben megnyílt a Kígyósi Kincsesház, ahol régi bútorok, játékok és szerszámok segítségével ismerkedhetnek meg a látogatók a nagyszülők mindennapjaival. A gyűjtemény célja, hogy a fiatalok kézzelfogható módon láthassák a múltat, és szakkörökkel, közösségi programokkal is várja az érdeklődőket.