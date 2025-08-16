1 órája
Zajos motorosok borzolják a kedélyeket Békéscsabán
Békéscsabán kiszabadítottak egy kapuhálóba gabalyodott kandúrt, miközben az Andrássy úton a hangos motorok zavarják a lakókat, Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 16-án.
Zajos motorosok miatt nyugtalanok a csabaiak
Az Andrássy úton élők panaszkodnak a hangos motorokra, főleg este. A rendőrség többször intézkedett, és időszakosan közlekedési akciókat szerveznek a probléma csökkentésére.
Macska mentése Békéscsabán: hálóba gabalyodott kandúrt szabadítottak ki
Békéscsabán, egy focipályán egy vadon élő kandúr teljesen belegabalyodott a kapu hálójába a hőségben. A kimerült és rémült macska nem engedett közelíteni - írták a Csabai Állatvédők.
Új ízek Békéscsabán: A mi kalácsunk pékség
Békéscsabán, a A mi kalácsunk pékségben Erdélyből hozott kovászból készítik a kenyereket és péksüteményeket, köztük pityókás, tönköly és szezonális finomságokat. A rendelés két nappal előre szükséges, a pékség kedd és péntek délután tart nyitva, és a kereslet folyamatosan nő.
Békéscsabán változtak a parkolási szabályok
Módosultak a parkolási díjak és pótdíjak a belvárosban. Szombaton és vasárnap továbbra is ingyenes a parkolás, fizetni csak 8–18 óra között kell. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. tapasztalata szerint egyre többen használják a mobilparkolást.
Egynapos kirándulás Békéscsabán és környékén
Békéscsabán érdemes felkeresni a tematikus házakat, a Munkácsy Mihály Múzeumot és a CsabaParkot a család számára. A környéken a Wenckheim-kastély Szabadkígyóson, a Gyulai vár és a Szarvasi Arborétum kínál izgalmas programokat és szép sétákat.
Csabai Tekergő: közvetlen vonat Békéscsabáról a Balatonra
A Csabai Tekergő, a közvetlen vonatjárat Békéscsabáról a Balaton északi partjára, augusztus 31-ig közlekedik. A szombati járat zsúfolásig telt, és a hangulat remek volt. A vonat menetrend szerint haladt, és a legtöbb utas Balatonfüreden szállt le.
Kígyósi Kincsesház: múltidézés Újkígyóson
Újkígyóson, a Petőfi utca 51-ben megnyílt a Kígyósi Kincsesház, ahol régi bútorok, játékok és szerszámok segítségével ismerkedhetnek meg a látogatók a nagyszülők mindennapjaival. A gyűjtemény célja, hogy a fiatalok kézzelfogható módon láthassák a múltat, és szakkörökkel, közösségi programokkal is várja az érdeklődőket.
