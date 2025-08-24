Mobilszolgáltató
1 órája
Rendkívüli üzenetet küldött a mobilcég: hétfőtől fontos változás jön
A szolgáltató üzenetet küldött erről ügyfeleinek.
Mobilon is megtalálhatjuk a legközelebbi Yettel-ügyfélszolgálatot.
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Könnyen pórul járhatunk, ha rutinból megyünk most be az egyik nagy szolgáltató békéscsabai üzletébe. Felújítás miatt bezár augusztus 25-én a Yettel csabai üzlete. Ahogy azt írták, addig, amíg elkészülnek a munkálatokkal, várják ügyfeleiket ideiglenes üzletükben, a Csaba Center második emeletén, a mozi irányában. Ha valaki máshova menne ügyet intézni, akkor azt itt keresheti meg.
