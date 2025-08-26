1 órája
Fontos szakasz épül, lényegében bővül a Wenckheim-kerékpárút
A Wenckheim-örökségeket, a szabadkígyósi, a gerlai és a pósteleki kastélyokat köti össze a Wenckheim turista- és kerékpárút. Egy beruházás eredményeként most lényegében bővülhet a Wenckheim-kerékpárút. A kerékpárút-fejlesztésre a TOP Plusz keretében több mint 750 millió forint érkezik – ismertették a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.-nél.
A Wenckheim-kerékpárút a Wenckheim család turisztikai szempontból jelentős építészeti hagyatékát köti össze, a nyomvonalán elérhető közvetlenül a szabadkígyósi, a gerlai és a pósteleki kastély, valamint közvetett módon Doboz is.
Az év kerékpárútja is volt a Wenckheim-kerékpárút
2023-ban Az év kerékpárútjának választották, és rengeteg érdekességet kínál a kerékpározni vágyóknak, szeretőknek Békéscsabán és környékén: vannak a mondhatni kihagyhatatlan látnivalók, mellettük pedig vannak olyan helyszínek, amelyek szintén megállásra késztetnek, vagyis a TOP 3+5 helyszínek és az újabb TOP 5 látnivalók.
Megépülhet a Békéscsaba-Doboz között hiányzó szakasz
Békéscsaba és Doboz sikeres pályázatot adott be a TOP Plusz keretében kerékpárút-fejlesztésre – hivatalosan kerékpárforgalmi létesítmény építésére –, a 754 millió forintos támogatásból megépülhet a két település között hiányzó, lényegében a Kettős-Körös-hídon átmenő szakasz.
A cél a települések minőségi bicikliúttal történő összekapcsolása, a hiányzó szakaszok pótlása – ismertették a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.-nél. Lényegében egy 1058 méter hosszú kerékpárutat építenek. Most kiderültek a részletek is ezzel kapcsolatban.
Így vezet majd át a Kettős-Körös-hídon a bicikliút
A Kettős-Körös-hídra felvezető és onnan levezető kerékpárút kétirányú lesz, ez 1002 méter hosszon és 2,25 méter szélességbe vezet majd. Kimondottan a hídon, annak mindkét oldalán egyirányú kerékpárutat alakítanak ki, a létesítmény szélessége 1,25-1,25 méter lesz. Azért, hogy a Kettős-Körös-hídon a kerékpárosokat biztonságosan átvezessék, a forgalmi sávok szélességét csökkenteni kell 3,5 méterről 3,25 méterre, a burkolatjelek módosításával.
Kétirányú és egyirányú szakaszokat egyaránt kialakítanak
A városfejlesztési cégnél ismertették, hogy miként lehet majd eljutni kerékpárral Békéscsabáról Dobozra, majd vissza a kerékpárút-fejlesztést követően. Békéscsaba felől Doboz irányába a vadászházhoz vezető, immár meglévő úton jelölik ki 70 méteren a bicikliutat. Innen kétirányú kerékpárút vezet 168 méteren az országos közúttal párhuzamosan, egészen a kereszteződésig, ahol le lehet kanyarodni Gyula felé. Mivel a hídon irányhelyes, egyirányú kerékpárút vezet át, kétszer is keresztezni kell az országos közutat. A Kettős-Körös-híd után az országos közúttal párhuzamosan, attól 3 méterre megy majd 834 méter hosszan a bicikliút, és csatlakozik a Dobozon immár meglévő, kiépített kerékpárútba.
Végig kerékpárúton haladva elérhetővé válnak Doboz nevezetességei
A tervek szerint a beruházás 2028 végéig fejeződik be. Ezt követően végig kerékpárúton, kerékpárforgalmi létesítményen haladva elérhetővé válnak a dobozi Wenckheim-örökségek.
Dobozon is van Wenckheim-kastély, kápolna és kripta is
A Visit Békéscsaba honlapján elérhető a Kalandok két keréken című kerékpáros kiadvány, amely rengeteg, többek között Dobozt is érintő túraajánlattal szolgál. Ebben azt írták, hogy a Dobozon, a Kossuth téren lévő épület egykor a Wenckheim család vadászkastélya volt, ma az általános iskola működik benne. A volt kastély mögötti kastélyparkban kellemes sétát lehet tenni, itt található a Wenckheim család által épített kápolna és kripta.
Lényegében bővül a Wenckheim turista- és kerékpárút
Korábban Opauszki Zoltán, Békéscsaba környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka, valamint Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere is beszélt arról, hogy a Békéscsaba és Doboz közé tervezett kerékpárút-építéssel lényegében bővülhet a Wenckheim turista- és kerékpárút.
További kerékpárút-fejlesztéseket tervez Békéscsaba
Nem a Békéscsaba-Doboz bicikliút hiányzó, Kettős-Körös-hídon átmenő szakaszának a megépítése az egyetlen kerékpárút-fejlesztés, amelyet terveznek a városban. A békéscsabai önkormányzat a TOP Plusz keretében nyert is a beruházásra több mint 1,7 milliárd forintot, amelyből korszerűsítik a kerékpárutat
- a Tulipán utcában,
- az Orosházi úton,
- a Petőfi utcában;
valamint további kerékpárforgalmi létesítményt alakítanának ki
- a Kossuth téren és a Széchenyi utcában, a Csabagyöngye Kulturális Központ előtt,
- a Szabadság téren,
- a Kazinczy utcában a Szarvasi út és az Andrássy út közötti hiányzó részeken,
- az Ihász utcában a Kazinczy utca és a Szabolcs utca között,
- a Szabolcs-Károlyi-Munkás utcák nyomvonalán, összekötve a Szarvasi és Berényi utat,
- a Batsányi utcában az Erzsébet lakópark és a Kolozsvári utca között,
- a Temető soron a vasútállomás és a Bartók Béla út között,
- a Gőzmalom tér és a Móricz Zsigmond utca között a Kórház utca-Vandháti út vonalában.
Óriási görögdinnyés razzia indult, kiderült mi volt az idei szezonban a legnagyobb gond