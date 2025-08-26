augusztus 26., kedd

Fontos szakasz épül, lényegében bővül a Wenckheim-kerékpárút

A Wenckheim-örökségeket, a szabadkígyósi, a gerlai és a pósteleki kastélyokat köti össze a Wenckheim turista- és kerékpárút. Egy beruházás eredményeként most lényegében bővülhet a Wenckheim-kerékpárút. A kerékpárút-fejlesztésre a TOP Plusz keretében több mint 750 millió forint érkezik – ismertették a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.-nél.

Licska Balázs

A Wenckheim-kerékpárút a Wenckheim család turisztikai szempontból jelentős építészeti hagyatékát köti össze, a nyomvonalán elérhető közvetlenül a szabadkígyósi, a gerlai és a pósteleki kastély, valamint közvetett módon Doboz is. 

A Wenckheim-kerékpárúton végighaladva megtekinthetjük a nevezetességeket
Újabb szakasszal bővülhet a Wenckheim-kerékpárút, a kerékpárút-fejlesztés során megépülhet a Békéscsaba-Doboz között hiányzó szakasz
Fotó: A szerző felvétel

Az év kerékpárútja is volt a Wenckheim-kerékpárút

2023-ban Az év kerékpárútjának választották, és rengeteg érdekességet kínál a kerékpározni vágyóknak, szeretőknek Békéscsabán és környékén: vannak a mondhatni kihagyhatatlan látnivalók, mellettük pedig vannak olyan helyszínek, amelyek szintén megállásra késztetnek, vagyis a TOP 3+5 helyszínek és az újabb TOP 5 látnivalók.

Megépülhet a Békéscsaba-Doboz között hiányzó szakasz

Békéscsaba és Doboz sikeres pályázatot adott be a TOP Plusz keretében kerékpárút-fejlesztésre – hivatalosan kerékpárforgalmi létesítmény építésére –, a 754 millió forintos támogatásból megépülhet a két település között hiányzó, lényegében a Kettős-Körös-hídon átmenő szakasz.

A cél a települések minőségi bicikliúttal történő összekapcsolása, a hiányzó szakaszok pótlása – ismertették a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.-nél. Lényegében egy 1058 méter hosszú kerékpárutat építenek. Most kiderültek a részletek is ezzel kapcsolatban.

Így vezet majd át a Kettős-Körös-hídon a bicikliút

A Kettős-Körös-hídra felvezető és onnan levezető kerékpárút kétirányú lesz, ez 1002 méter hosszon és 2,25 méter szélességbe vezet majd. Kimondottan a hídon, annak mindkét oldalán egyirányú kerékpárutat alakítanak ki, a létesítmény szélessége 1,25-1,25 méter lesz. Azért, hogy a Kettős-Körös-hídon a kerékpárosokat biztonságosan átvezessék, a forgalmi sávok szélességét csökkenteni kell 3,5 méterről 3,25 méterre, a burkolatjelek módosításával.

Kétirányú és egyirányú szakaszokat egyaránt kialakítanak

A városfejlesztési cégnél ismertették, hogy miként lehet majd eljutni kerékpárral Békéscsabáról Dobozra, majd vissza a kerékpárút-fejlesztést követően. Békéscsaba felől Doboz irányába a vadászházhoz vezető, immár meglévő úton jelölik ki 70 méteren a bicikliutat. Innen kétirányú kerékpárút vezet 168 méteren az országos közúttal párhuzamosan, egészen a kereszteződésig, ahol le lehet kanyarodni Gyula felé. Mivel a hídon irányhelyes, egyirányú kerékpárút vezet át, kétszer is keresztezni kell az országos közutat. A Kettős-Körös-híd után az országos közúttal párhuzamosan, attól 3 méterre megy majd 834 méter hosszan a bicikliút, és csatlakozik a Dobozon immár meglévő, kiépített kerékpárútba. 

Végig kerékpárúton haladva elérhetővé válnak Doboz nevezetességei

A tervek szerint a beruházás 2028 végéig fejeződik be. Ezt követően végig kerékpárúton, kerékpárforgalmi létesítményen haladva elérhetővé válnak a dobozi Wenckheim-örökségek. 

Dobozon is van Wenckheim-kastély, kápolna és kripta is

A Visit Békéscsaba honlapján elérhető a Kalandok két keréken című kerékpáros kiadvány, amely rengeteg, többek között Dobozt is érintő túraajánlattal szolgál. Ebben azt írták, hogy a Dobozon, a Kossuth téren lévő épület egykor a Wenckheim család vadászkastélya volt, ma az általános iskola működik benne. A volt kastély mögötti kastélyparkban kellemes sétát lehet tenni, itt található a Wenckheim család által épített kápolna és kripta. 

Lényegében bővül a Wenckheim turista- és kerékpárút

Korábban Opauszki Zoltán, Békéscsaba környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka, valamint Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere is beszélt arról, hogy a Békéscsaba és Doboz közé tervezett kerékpárút-építéssel lényegében bővülhet a Wenckheim turista- és kerékpárút.

További kerékpárút-fejlesztéseket tervez Békéscsaba

Nem a Békéscsaba-Doboz bicikliút hiányzó, Kettős-Körös-hídon átmenő szakaszának a megépítése az egyetlen kerékpárút-fejlesztés, amelyet terveznek a városban. A békéscsabai önkormányzat a TOP Plusz keretében nyert is a beruházásra több mint 1,7 milliárd forintot, amelyből korszerűsítik a kerékpárutat

  • a Tulipán utcában,
  • az Orosházi úton,
  • a Petőfi utcában;

valamint további kerékpárforgalmi létesítményt alakítanának ki

  • a Kossuth téren és a Széchenyi utcában, a Csabagyöngye Kulturális Központ előtt,
  • a Szabadság téren,
  • a Kazinczy utcában a Szarvasi út és az Andrássy út közötti hiányzó részeken,
  • az Ihász utcában a Kazinczy utca és a Szabolcs utca között,
  • a Szabolcs-Károlyi-Munkás utcák nyomvonalán, összekötve a Szarvasi és Berényi utat,
  • a Batsányi utcában az Erzsébet lakópark és a Kolozsvári utca között,
  • a Temető soron a vasútállomás és a Bartók Béla út között,
  • a Gőzmalom tér és a Móricz Zsigmond utca között a Kórház utca-Vandháti út vonalában.

 

 

