Vujity Trvtko nagy bejelentést tett Ásós Gézáról, a cigányvendéglős már válaszolt is

„Ásós Géza az egyik legtündéribb nagybetűs ember, akivel valaha találkoztam" – fogalmazott Vujity Trvtko. Mint kiemelte, tudta Gézáról, hogy mindig és mindenkit megbecsül, szavaiért helyt áll, s azt is közismert, hogy munkabírása hatalmas, emellett pedig szenzációsan főz.

Vujity Trvtko és Ásós Géza találkozásai folytatódnak. Fotó: Vujity Tvrtko/Facebook

Vujity Trvtko: bármikor felhívhatjuk egymást

„Szívbemarkoló volt megtudnom, hogy élete egyik tragédiája után jött el a tévéstúdióba csak azért, mert megígérte, márpedig Ő az ígéretét nem szegheti meg! Gézának megvan a mobilszámom és az övé is nekem, bármikor felhívhatjuk egymást. Így is teszünk. Végtelenül tisztelem ezt az óriást testében élő vajszívű csodát, mert valóban lenyűgöző mindaz, amit tesz.” – írta Vujity Trvtko.

Géza és az étterme is legenda

Mint hozzátette, Géza békési cigányétterme ma már legenda, ahogy ő maga is az. Nagyon sok embernek ad munkát, túlnyomó többségük legalább olyan büszke cigány ember, mint maga a 215 kilós, 195 centiméter magas Géza... Aki a cigánysorról indult, akit számtalanszor letérdeltetett az élet, de aki nem maradt a padlón, mindig felállt. S mivel felállt, most Ő segít az éttermén kívül is: főz a szegényekre, az elesettekre, árvíz idején a gátakon dolgozókra; Géza süt és főz mindenkire!

„Volt nekem egy ígéretem: az, hogy nem csak a fővárosban találkozunk, hanem egyszer Nála is. Elmentem hát Békésre, mert vitt az őszinte kíváncsiság és a tisztelet.

Kíváncsi voltam, hogy hogyan lesz egy cigánysori szegény emberből a térség egyik legmenőbb munkáltatója, s kíváncsi, hogy mi a sikerének a titka...

Nyitott szívvel mentem, hogy aztán szinte elvesszek a hatalmas óriás ölelésében. Bevallom őszintén: egyszerre én még sosem ettem annyit, mint akkor, tavaly szeptemberben. De legalább megtudtam az egyik legnagyobb titkot: azt, hogy a Kira étteremben sosem receptből főznek, hanem szívvel és lélekkel. Mert az van ott bőven. Jó, jó: a Kira nem egy vegetáriánus kifőzde ez tény, de az ételei tényleg szenzációsak! Hiszem, hogy Ásós Géza az egyik legnagyszerűbb magyar cigány ember, aki hírét viszik a cigány gasztrókultúrának éppúgy, mint a magyar vendéglátás hagyományainak. Tudja pontosan, hogy vannak olyanok, akik számára „C”-betűvel a homlokán főz, de akadt olyan is, aki bevallottan rasszista volt, amikor bement az éttermébe, hogy aztán Géza vendéglátásának végére – szerencsére – kiforduljon addigi önmagából – emelte ki.