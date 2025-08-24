47 perce
Vujity Trvtko nagy bejelentést tett Ásós Gézáról, a cigányvendéglős már válaszolt is
Fontos bejelentést tett a népszerű riporter, Vujity Trvtko. Kiderült azt is, hogy mi Vujity Trvtko bejelentése, és mit reagált rá Ásós Géza.
„Ásós Géza az egyik legtündéribb nagybetűs ember, akivel valaha találkoztam" – fogalmazott Vujity Trvtko. Mint kiemelte, tudta Gézáról, hogy mindig és mindenkit megbecsül, szavaiért helyt áll, s azt is közismert, hogy munkabírása hatalmas, emellett pedig szenzációsan főz.
Vujity Trvtko: bármikor felhívhatjuk egymást
„Szívbemarkoló volt megtudnom, hogy élete egyik tragédiája után jött el a tévéstúdióba csak azért, mert megígérte, márpedig Ő az ígéretét nem szegheti meg! Gézának megvan a mobilszámom és az övé is nekem, bármikor felhívhatjuk egymást. Így is teszünk. Végtelenül tisztelem ezt az óriást testében élő vajszívű csodát, mert valóban lenyűgöző mindaz, amit tesz.” – írta Vujity Trvtko.
Géza és az étterme is legenda
Mint hozzátette, Géza békési cigányétterme ma már legenda, ahogy ő maga is az. Nagyon sok embernek ad munkát, túlnyomó többségük legalább olyan büszke cigány ember, mint maga a 215 kilós, 195 centiméter magas Géza... Aki a cigánysorról indult, akit számtalanszor letérdeltetett az élet, de aki nem maradt a padlón, mindig felállt. S mivel felállt, most Ő segít az éttermén kívül is: főz a szegényekre, az elesettekre, árvíz idején a gátakon dolgozókra; Géza süt és főz mindenkire!
„Volt nekem egy ígéretem: az, hogy nem csak a fővárosban találkozunk, hanem egyszer Nála is. Elmentem hát Békésre, mert vitt az őszinte kíváncsiság és a tisztelet.
Kíváncsi voltam, hogy hogyan lesz egy cigánysori szegény emberből a térség egyik legmenőbb munkáltatója, s kíváncsi, hogy mi a sikerének a titka...
Nyitott szívvel mentem, hogy aztán szinte elvesszek a hatalmas óriás ölelésében. Bevallom őszintén: egyszerre én még sosem ettem annyit, mint akkor, tavaly szeptemberben. De legalább megtudtam az egyik legnagyobb titkot: azt, hogy a Kira étteremben sosem receptből főznek, hanem szívvel és lélekkel. Mert az van ott bőven. Jó, jó: a Kira nem egy vegetáriánus kifőzde ez tény, de az ételei tényleg szenzációsak! Hiszem, hogy Ásós Géza az egyik legnagyszerűbb magyar cigány ember, aki hírét viszik a cigány gasztrókultúrának éppúgy, mint a magyar vendéglátás hagyományainak. Tudja pontosan, hogy vannak olyanok, akik számára „C”-betűvel a homlokán főz, de akadt olyan is, aki bevallottan rasszista volt, amikor bement az éttermébe, hogy aztán Géza vendéglátásának végére – szerencsére – kiforduljon addigi önmagából – emelte ki.
Itt van Tvrtko nagy bejelentése
„Drága Géza!
Tavaly nem fogadtál el tőle fizetséget, így ölelésed és csodálatos konyhád remekeinek viszonzásaként énekeltem neked és az éttermed közönségének, méghozzá a saját zenekaroddal. Ám, emlékszel, hogy mit ígértem? Azt, hogy visszatérek, mert ez nem maradhat annyiban. Csak, hogy tudd: A "Tvrtko a Föld körül"-estek körútjának két Békés megyei helyszínét azért (is) szerveztük meg, hogy a sok száz helyi barátom között ott lehessél Te is a kedves családoddal, amelynek tagjai szintén elbűvöltek engem. Tavaly Békéscsabán dupla-telt házzal vártak az ottaniak, most viszont Hozzátok megyek: Békés városába, és másik kedvenc helyedre, Gyulára! Az előadásokat ráadásul tavalyi vendéglátásod évfordulójára időzítettük, s Te ott fogsz ülni a legelső sorban. Példakép vagy és ott a helyed!
Drága Géza! Mondtam, hogy valahogy lerovom az ebéd árát, mert én nem maradhatok adósa senkinek! Neked pláne! Szeretlek és szeretettel várlak!
– írta.
Gyulára és Békésre jön
Tvrtko úgy fogalmazott:
„Tisztelt Békés megyei Barátaim! Ahogy láthatjátok, ez egy rendkívüli bejelentés volt. A szeptemberi összes előadásom már előre telt házas Magyarországon, ugyanakkor a fenti kettőt a különleges körülmények miatt később hirdettük meg, ide még be tudtok jutni.
A Kira vendéglő Facebook-oldalán Ásós Géza a következőképpen reagált:
Köszönöm a meghívást! Természetesen ott leszek!
Tvrtko előadása szeptember 22-én, hétfőn 29 órától lesz a gyulai művelődési központban, majd másnap, szeptember 23-án, kedden 19 órától a békési kulturális központban.
