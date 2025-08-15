40 perce
Késnek a vonatok a budapesti vonalon, mutatjuk, mi történt
Késésekre kell számítani pénteken délután, este a fővárosi vonalon.
Biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását a Keleti pályaudvarnál. Már dolgoznak a hiba beazonosításán és kijavításán. A Keletiből induló, valamint oda érkező járatoknál addig hosszabb menetidőre kell számítani – olvasható a MÁVINFORM oldalán.
Min írták, az S60-as vonatok a Keleti pályaudvar helyett Rákosról indulnak, és oda is érkeznek. A Budapest – Békéscsaba közötti InterCityk és InterRégiók Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak.
