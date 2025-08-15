augusztus 15., péntek

MÁV

40 perce

Késnek a vonatok a budapesti vonalon, mutatjuk, mi történt

Késésekre kell számítani pénteken délután, este a fővárosi vonalon.

Beol.hu

Biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását a Keleti pályaudvarnál. Már dolgoznak a hiba beazonosításán és kijavításán. A Keletiből induló, valamint oda érkező járatoknál addig hosszabb menetidőre kell számítani – olvasható a MÁVINFORM oldalán.

Késnek a vonatok a fővárosi vonalon.
Műszaki hiba miatt fordulhatnak elő késések. Fotó: Ilusztráció: MW

Min írták, az S60-as vonatok a Keleti pályaudvar helyett Rákosról indulnak, és oda is érkeznek. A Budapest – Békéscsaba közötti InterCityk és InterRégiók Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak.

Nagyon népszerű a Tekergő

Előreláthatólag telt ház közeli kihasználtsággal közlekedik majd a nyár egyik legnépszerűbb járata a hétvégén Békéscsabáról. Közeledik a nyári szünet vége, és az előrejelzések szerint tömegek kelnek majd útra a hétvégén a népszerű turisztikai központok, így a magyar tenger felé a megyéből is, a Békéscsaba-Balaton közötti vonalon csúcs várható.

 

 


 

