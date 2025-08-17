1 órája
200 méterre állt meg egymástól két vonat: késések a fővárosi vonalon
Szolnok és Szajol között egyelőre nem közlekedhetnek a vonatok hatósági intézkedés miatt, mert egy magántársaság szerelvény nélkül haladó mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél. A békéscsabai fővonalon jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani estig.
Millérnél egy magántársaság szerelvény nélkül közlekedő mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél, egy váltót megrongált és arra a vágányra haladt ki, ahol az ellenkező irányban a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség IC szabályosan haladt. A két vonat 200 méterre állt meg egymástól, személyi sérülés nem történt, a vasúti biztosítóberendezés a szabálytalan közlekedésre azonnal reagált és még a másik vonat érkezése előtt a jelzőt továbbhaladást megtiltó jelzésűre állította, hogy megelőzze a balesetet – olvasható a MÁV tájékoztatásában.
Vonattal a fővárosba vagy vissza: mi várható vasárnap délután?
- A záhonyi és a békéscsabai fővonal távolsági vonatai csak Budapest és Szolnok, illetve Szajol és a keleti országrészben lévő végállomásuk között járnak.
- Szolnok és Szajol között pótlóbuszok közlekednek, a buszok folyamatosan indulnak, a vonatokhoz nem csatlakoznak.
- Szolnok és Szajol között a Volán buszjáratain a vasúti jegyek érvényesek, Szajolban is betérnek a buszok a vasútállomásra.
- A záhonyi és a békéscsabai fővonalon minden vonat helyjegy váltása nélkül igénybe vehető.
- A Szolnok-Szentes vonal vonatai Tiszatenyőn fordulnak vissza Szentes felé, a békéscsabai vonatok Tiszatenyőn is megállnak.
Egy hét múlva kezdődik a Keleti felújítása
Augusztus 25-én megkezdődik hazánk legjelentősebb vasúti csomópontjának 4,4 milliárd forintba kerülő felújítása. Ez alatt az idő alatt a Keleti pályaudvar nem indít és nem is fogad utasokat. A forgalmi szünet számos belföldi és nemzetközi vonat útvonalat érint.
