200 méterre állt meg egymástól két vonat: késések a fővárosi vonalon

Millérnél egy magántársaság szerelvény nélkül közlekedő mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél, egy váltót megrongált és arra a vágányra haladt ki, ahol az ellenkező irányban a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség IC szabályosan haladt. A két vonat 200 méterre állt meg egymástól, személyi sérülés nem történt, a vasúti biztosítóberendezés a szabálytalan közlekedésre azonnal reagált és még a másik vonat érkezése előtt a jelzőt továbbhaladást megtiltó jelzésűre állította, hogy megelőzze a balesetet – olvasható a MÁV tájékoztatásában.

Jelentős késések is kialakulhatnak a vonatközlekedésben a fővárosi vonalon. Fotó: Illusztráció: MW

A záhonyi és a békéscsabai fővonal távolsági vonatai csak Budapest és Szolnok, illetve Szajol és a keleti országrészben lévő végállomásuk között járnak.

Szolnok és Szajol között pótlóbuszok közlekednek , a buszok folyamatosan indulnak, a vonatokhoz nem csatlakoznak.

, a buszok folyamatosan indulnak, a vonatokhoz nem csatlakoznak. Szolnok és Szajol között a Volán buszjáratain a vasúti jegyek érvényesek, Szajolban is betérnek a buszok a vasútállomásra.

A záhonyi és a békéscsabai fővonalon minden vonat helyjegy váltása nélkül igénybe vehető.

A Szolnok-Szentes vonal vonatai Tiszatenyőn fordulnak vissza Szentes felé, a békéscsabai vonatok Tiszatenyőn is megállnak.

Egy hét múlva kezdődik a Keleti felújítása

Augusztus 25-én megkezdődik hazánk legjelentősebb vasúti csomópontjának 4,4 milliárd forintba kerülő felújítása. Ez alatt az idő alatt a Keleti pályaudvar nem indít és nem is fogad utasokat. A forgalmi szünet számos belföldi és nemzetközi vonat útvonalat érint.