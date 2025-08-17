1 órája
Nem sokon múlt: könnyen tragédia lehetett volna a vége
Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 17-én.
Nem sokon múlt a vonat tragédia a békéscsabai vonalon
Egy mozdony nem állt meg a piros jelzésnél Szolnok és Szajol között, és majdnem összeütközött a Nyírség InterCity-vel. Szerencsére senki sem sérült meg, a vonatok 200 méterre álltak meg egymástól. A baleset miatt a Budapest–Békéscsaba vonalon késésekre kell számítani, pótlóbuszok közlekednek – olvasható a MÁV tájékoztatásában.
Valaki milliárdosan zárja ezt a hetet
A legutóbbi Hatoslottón egy szerencsés játékos telitalálatot ért el, és 1,4 milliárd forintot nyert. A főnyeremény 10 hete halmozódott, a nyertesnek 90 napon belül kell felvennie a nyereményt.
Viperák a Retyezát-hegységben – túrázók óvatosan!
Egy túrázócsapat a Retyezát-hegységben találkozott viperákkal, szerencsére sérülés nélkül. A hegyimentők szerint a napos sziklákon kell leginkább vigyázni, és érdemes hosszú nadrágot, bakancsot viselni. Ha mégis marás történik, azonnal orvosi segítséget kell hívni.
Lánykérés az Ironman-célvonalában
Makhajda Bence tűzoltó őrmester az Ironman-verseny célvonalán térdre ereszkedett, és megkérte kedvese, Tóth Lia kezét. Lia igent mondott, a pár már több mint öt éve együtt van.
Ne pazarolj időt: így tudhatod, működik-e a palackvisszaváltó automata
A REpont applikáció most megmutatja valós időben, hogy a közeli palackvisszaváltó automata működik-e, így nem kell feleslegesen odasétálni. Ha probléma adódik, az üzlet dolgozói vagy a MOHU ügyfélszolgálata segíthet.
Halászléverseny Gyomaendrődön
Gyomaendrődön rendezték a 27. Halászléfőző versenyt, ahol 28 csapat mérte össze tudását körösi, tiszai és dunai halászlékkel. A rendezvény a gasztronómia mellett a város idegenforgalmát is népszerűsítette.
Kovácsházi Napok: Kamionhúzás és egészségnap
Mezőkovácsházán a XXIX. Kovácsházi Napokon 19 csapat versenyzett a kamionhúzó versenyen, köztük gyerekek is. Emellett egészségnap, véradás, kézműves foglalkozások, koncert és kerékpártúra színesítette a programot.