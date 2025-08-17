augusztus 17., vasárnap

Hírösszefoglaló

2 órája

Nem sokon múlt: könnyen tragédia lehetett volna a vége

Címkék#napi hírösszefoglaló#a nap legfontosabb hírei#beol videó#hatoslottó#főnyeremény#vonat#halászlé

Egy szerencsés játékos telitalálatot ért el a Hatoslottón, 1,4 milliárd forinttal gazdagodva, míg egy mozdony majdnem összeütközött az InterCity-vel, de szerencsére senki sem sérült meg. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 17-én.

Beol.hu

Nem állt meg a pirosnál a vonat, könnyen tragédiával végződhetett volna az eset.

Majdnem összeütköztek a vonatok
Jelentős késések is kialakulhatnak a vonatközlekedésben a fővárosi vonalon. Fotó: Illusztráció: MW

Nem sokon múlt a vonat tragédia a békéscsabai vonalon

Egy mozdony nem állt meg a piros jelzésnél Szolnok és Szajol között, és majdnem összeütközött a Nyírség InterCity-vel. Szerencsére senki sem sérült meg, a vonatok 200 méterre álltak meg egymástól. A baleset miatt a Budapest–Békéscsaba vonalon késésekre kell számítani, pótlóbuszok közlekednek – olvasható a MÁV tájékoztatásában.

Valaki milliárdosan zárja ezt a hetet

A legutóbbi Hatoslottón egy szerencsés játékos telitalálatot ért el, és 1,4 milliárd forintot nyert. A főnyeremény 10 hete halmozódott, a nyertesnek 90 napon belül kell felvennie a nyereményt.

Elvitték a hatoslottó főnyereményét.
Valaki most nagyon boldog: megnyerte a hatoslottó főnyereményét.Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Viperák a Retyezát-hegységben – túrázók óvatosan!

Egy túrázócsapat a Retyezát-hegységben találkozott viperákkal, szerencsére sérülés nélkül. A hegyimentők szerint a napos sziklákon kell leginkább vigyázni, és érdemes hosszú nadrágot, bakancsot viselni. Ha mégis marás történik, azonnal orvosi segítséget kell hívni.

A viperamarásokat jobb elkerülni, így fotózni sem érdemes az állatot. Fotó: Bencsik Ádám 

Lánykérés az Ironman-célvonalában

Makhajda Bence tűzoltó őrmester az Ironman-verseny célvonalán térdre ereszkedett, és megkérte kedvese, Tóth Lia kezét. Lia igent mondott, a pár már több mint öt éve együtt van.

Különleges lánykéréssel ért véget Bence és kedvese, Lia számára az Ironman-verseny. Fotó: BM OKF Facebook-oldala

Ne pazarolj időt: így tudhatod, működik-e a palackvisszaváltó automata

A REpont applikáció most megmutatja valós időben, hogy a közeli palackvisszaváltó automata működik-e, így nem kell feleslegesen odasétálni. Ha probléma adódik, az üzlet dolgozói vagy a MOHU ügyfélszolgálata segíthet.

Ezzel a trükkel a vásárló a boltba érkezés előtt képben lehet azzal kapcsolatban, hogy a palackvisszaváltó automata működik-e vagy sem. Fotó: MW

Halászléverseny Gyomaendrődön

Gyomaendrődön rendezték a 27. Halászléfőző versenyt, ahol 28 csapat mérte össze tudását körösi, tiszai és dunai halászlékkel. A rendezvény a gasztronómia mellett a város idegenforgalmát is népszerűsítette.

A gyomaendrődi halfőzőn dr. Csoma Antal, Dankó Béla és Tímár András egy finomsággal Fotó: Jenei Péter

Kovácsházi Napok: Kamionhúzás és egészségnap

Mezőkovácsházán a XXIX. Kovácsházi Napokon 19 csapat versenyzett a kamionhúzó versenyen, köztük gyerekek is. Emellett egészségnap, véradás, kézműves foglalkozások, koncert és kerékpártúra színesítette a programot.

Mezítlábasan is volt, aki elhúzta a kamiont, íme Fotó: A Szerző felvétele

 

 

