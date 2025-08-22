Gázolt a vonat, és a csabaiaknak üzent a Magna Cum Laude

A vonat elütött egy embert Cegléden péntek délelőtt. A vonatgázolás a csabai vonalat is érinti.

Tragikus vonatgázolás miatt késhetnek a csabai utasok

Egy tragikus baleset miatt kell átszállniuk az utasoknak. A Békéscsabáról indulók, vagy ide érkezők utazását egy vonatgázolás módosította.

Összecsattant két autó, mindkét sofőrt kórházba vitték

Két személyautó ütközött össze csütörtök Eleken, a Kétegyházi út és a Gyulai út kereszteződésében.

A csabai koncert után rövid, de annál velősebb üzenet jött a Magnától

A békéscsabai koncert után rövid, ám annál velősebb üzenetet küldött a Magna Cum Laude.

Leszakadt egy ház teteje, ijedten menekült a lakó

Leszakadt egy lakóház tetőszerkezete csütörtök este Pusztaföldváron, az Ady Endre utcában.

Koncertek, helyi értékek, gasztronómia, programok – megkezdődött a megye egyik legnagyobb fesztiválja – galériával

A felújított galériában megtartott megnyitóval hivatalosan is elkezdődött a vármegye egyik legnagyobb fesztiválja. A békési Madzagfalvi Napok péntektől vasárnapig számos programot kínál az érdeklődőknek, miközben igazi nagyágyúk lépnek majd színpadra.