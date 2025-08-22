Gázolt a vonat, és a csabaiaknak üzent a Magna Cum Laude

2 órája
Rövid, ám annál velősebb üzenetet küldött a Magna Cum Laude. Egy személyvonat elütött egy embert péntek délelőtt. Nézzük, mi mindenről írtunk 2025. augusztus 22-én.
A vonat elütött egy embert Cegléden péntek délelőtt. A vonatgázolás a csabai vonalat is érinti.
Tragikus vonatgázolás miatt késhetnek a csabai utasok
Összecsattant két autó, mindkét sofőrt kórházba vitték
Két személyautó ütközött össze csütörtök Eleken, a Kétegyházi út és a Gyulai út kereszteződésében.
A csabai koncert után rövid, de annál velősebb üzenet jött a Magnától
Leszakadt egy ház teteje, ijedten menekült a lakó
Leszakadt egy lakóház tetőszerkezete csütörtök este Pusztaföldváron, az Ady Endre utcában.
Koncertek, helyi értékek, gasztronómia, programok – megkezdődött a megye egyik legnagyobb fesztiválja – galériával
A felújított galériában megtartott megnyitóval hivatalosan is elkezdődött a vármegye egyik legnagyobb fesztiválja. A békési Madzagfalvi Napok péntektől vasárnapig számos programot kínál az érdeklődőknek, miközben igazi nagyágyúk lépnek majd színpadra.
Madzagfalvi Napok, megnyitó különleges helyszínenFotók: Jenei Péter