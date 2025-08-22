augusztus 22., péntek

Hírösszefoglaló

2 órája

Gázolt a vonat, és a csabaiaknak üzent a Magna Cum Laude

Címkék#Madzagfalvi Napok#Magna Cum Laude#utas

Rövid, ám annál velősebb üzenetet küldött a Magna Cum Laude. Egy személyvonat elütött egy embert péntek délelőtt. Nézzük, mi mindenről írtunk 2025. augusztus 22-én.

Beol.hu

A vonat elütött egy embert Cegléden péntek délelőtt. A vonatgázolás a csabai vonalat is érinti.

Tragikus vonatgázolás miatt késhetnek a csabai utasok
A vonat elütött egy embert Cegléden péntek délelőtt. Illusztráció: MW archív

Tragikus vonatgázolás miatt késhetnek a csabai utasok

Egy tragikus baleset miatt kell átszállniuk az utasoknak. A Békéscsabáról indulók, vagy ide érkezők utazását egy vonatgázolás módosította.

Összecsattant két autó, mindkét sofőrt kórházba vitték

Két személyautó ütközött össze csütörtök Eleken, a Kétegyházi út és a Gyulai út kereszteződésében.

Közúti baleset, vétség, férfi
Összecsattant két autó a 44-es elkerülő úton. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A csabai koncert után rövid, de annál velősebb üzenet jött a Magnától

A békéscsabai koncert után rövid, ám annál velősebb üzenetet küldött a Magna Cum Laude.

Rövid, ám annál velősebb üzenet jött. Forrás: Magna Cum Laude Facebook-oldala

Leszakadt egy ház teteje, ijedten menekült a lakó

Leszakadt egy lakóház tetőszerkezete csütörtök este Pusztaföldváron, az Ady Endre utcában.

Forrás: Katasztrófavédelem

Koncertek, helyi értékek, gasztronómia, programok – megkezdődött a megye egyik legnagyobb fesztiválja – galériával

A felújított galériában megtartott megnyitóval hivatalosan is elkezdődött a vármegye egyik legnagyobb fesztiválja. A békési Madzagfalvi Napok péntektől vasárnapig számos programot kínál az érdeklődőknek, miközben igazi nagyágyúk lépnek majd színpadra.

Madzagfalvi Napok, megnyitó különleges helyszínen

Fotók: Jenei Péter







 

