Hőségriadó
1 órája
Hűsítőt kínálnak a csabai vasútállomáson
Frissítő élmény a forróságban: vizet osztanak az utasoknak.
Aki mostanában a békéscsabai vasútállomáson jár, nemcsak vonatra szállhat fel, hanem egy üveg hűsítő ásványvízzel is gazdagodhat. A MÁV ugyanis a hőségriadó idején gondolt az utazókra: minden nap 10 és 17 óra között ingyen vizet lehet átvenni az ügyfélszolgálaton - olvasható a Békéscsaba napjainkban Facebook-csoportban.
