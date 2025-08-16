augusztus 16., szombat

Hűsítőt kínálnak a csabai vasútállomáson

Frissítő élmény a forróságban: vizet osztanak az utasoknak.

Beol.hu

Aki mostanában a békéscsabai vasútállomáson jár, nemcsak vonatra szállhat fel, hanem egy üveg hűsítő ásványvízzel is gazdagodhat. A MÁV ugyanis a hőségriadó idején gondolt az utazókra: minden nap 10 és 17 óra között ingyen vizet lehet átvenni az ügyfélszolgálaton - olvasható a Békéscsaba napjainkban Facebook-csoportban.

 

