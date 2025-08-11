Felültették rajongóikat a zenés nosztalgia hullámaira - videóval

Ennek a zenekarnak ez volt itt, a víz felett, a hetedik koncertje. Stílusosan írva: a vízi színház színpadán felültette ismét a Stop Band emlékzenekar a közönségét a nosztalgia hullámaira.

Életörömmel, nosztalgiával a vízi színház színpadán. A szerző felvétele

A házigazda, Bődi János, Szarvas Város Baráti Körének az elnöke elmesélte: a Szarvas Vízi Színház 15. évadában ez a 7. év, amikor színpadra áll lendülettel, és igazi show-energiával játszó Stop Band.

– Nem csupán muzsikálnak, megmozgatnak, hanem lelket emelnek, nosztalgiát ébresztenek. A zene és az összetartozás hírvivői ők. Zeneszámaik hidat építenek a múlt és a jelen, a hagyomány és a megújulás között. Ebben a koncertben benne van mindaz, amit mi, szarvasiak értéknek tartunk: a közös élmény, az értékőrzés, az élet szeretete – e szavakkal konferálta fel a zenés est főszereplőit, akik 2,5 órán át szórakoztatták hálás közönségüket.