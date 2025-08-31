1 órája
Életet hoz a víz: látványos fotókon és videón, hogyan kel életre a korábbi folyókanyarulat
Látványos képeken mutatta be a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG), hogy miként halad a vízvisszatartás a Körösladányi öntözőrendszer hatásterületén elhelyezkedő mélyfekvésű területeken és érvonulatokon Gyomaendrőd térségében. A Vizet a tájba program hatására óriási változás érzékelhető a területen.
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság felidézte, hogy a „Vizet a tájba” program keretein belül egy gazda felajánlotta a területét, amelyen vizet szeretett volna megtartani. A felajánlást megvizsgálva, a területre a Hármas-Körösből a Körösladányi 1 öntöző főcsatornán és a Póhalmi 2 öntöző csatornán keresztül vezették a vizet a szakemberek.
Vizet a tájba, látványos fotókon a változás
A fotókon most bemutatják a folyamatot. A képeken jól látszik, hogy az elmúlt két hét során hogyan telítődött vízzel a régi érvonulat. A kiterülő víz segít a környező területek talajvízkészletét pótolni a beszivárgás által.
Újra élet költözött a hajdani folyókanyarulatbaFotók: Domokos Balázs, KÖVIZIG Facebook-oldala
Lehetőség nyílt a vízvisszatartásra
Az előzményekről korábban kifejtették, a „Vizet a tájba” program keretein belül újabb felajánlás érkezett KÖVIZIG-hez, amelyben a körösladányi öntözőrendszer hatásterületén elhelyezkedő mélyfekvésű területeken és érvonulatokon nyílik lehetőség vízvisszatartásra.
Megvizsgálták a felajánlást és megállapították, hogy a megjelölt területek vízellátása az elmúlt években nem üzemelő körösladányi öntözőrendszer vízilétesítményein keresztül, többszöri szivattyús átemeléssel kivitelezhető.
Élettel telt meg a korábbi folyókanyarulat
A vízkivételi hely a Hármas-Körös jobb partján, Gyomaendrőd térségében található, ide két – összesen 800 liter/másodperc kapacitású – provizóriumot (mobilszivattyút) telepítettek. A fővízkivételen keresztül a Körösladányi 1 öntöző főcsatornába jut a víz, innen a Póhalmi 2 öntöző csatornába vezetik, hogy a célterületre juttassák.
A kéthetes üzemelés során körülbelül 150 000 köbméter vízmennyiséggel tudják a közel 28 hektár területű korábbi folyókanyarulat vízborítottságát megvalósítani, javítva a környező területek vízháztartását is. A fotókon jól látszik, ahogy a régi érvonulatot lassan megtölti a víz. A terület vízborítottságát folyamatosan nyomon követik.
