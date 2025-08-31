Életet hoz a víz: látványos fotókon és videón, hogyan kel életre a korábbi folyókanyarulat

Lehetőség nyílt a vízvisszatartásra

Az előzményekről korábban kifejtették, a „Vizet a tájba” program keretein belül újabb felajánlás érkezett KÖVIZIG-hez, amelyben a körösladányi öntözőrendszer hatásterületén elhelyezkedő mélyfekvésű területeken és érvonulatokon nyílik lehetőség vízvisszatartásra.

Megvizsgálták a felajánlást és megállapították, hogy a megjelölt területek vízellátása az elmúlt években nem üzemelő körösladányi öntözőrendszer vízilétesítményein keresztül, többszöri szivattyús átemeléssel kivitelezhető.

Élettel telt meg a korábbi folyókanyarulat

A vízkivételi hely a Hármas-Körös jobb partján, Gyomaendrőd térségében található, ide két – összesen 800 liter/másodperc kapacitású – provizóriumot (mobilszivattyút) telepítettek. A fővízkivételen keresztül a Körösladányi 1 öntöző főcsatornába jut a víz, innen a Póhalmi 2 öntöző csatornába vezetik, hogy a célterületre juttassák.

A kéthetes üzemelés során körülbelül 150 000 köbméter vízmennyiséggel tudják a közel 28 hektár területű korábbi folyókanyarulat vízborítottságát megvalósítani, javítva a környező területek vízháztartását is. A fotókon jól látszik, ahogy a régi érvonulatot lassan megtölti a víz. A terület vízborítottságát folyamatosan nyomon követik.