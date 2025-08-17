augusztus 17., vasárnap

Oázis a közterületen

1 órája

Ez a kert mindenkit ámulatba ejt, nem is hagyják szó nélkül - galériával, videóval

Címkék#beol videó#Tóth Lajos#virág#oázis#növény

Akad, aki észre sem veszi, de sokkal többen vannak, akik megcsodálják. Mi is felfedeztük a Pásztor utcai virágoskertet, ami igazi minioázis, és valamiért nagyon különleges.

dr. Nagy Szilvia

Tóth Lajos és felesége hozzászokott már a kíváncsiskodókhoz. A Lencsési lakótelep szívében szemet gyönyörködtető oázist alkottak, a Pásztor utcai virágoskert csak úgy csalogatja a látogatókat. Mosolyogva fogadtak minket is, nyomban betessékeltek otthonukba. Elmesélték, hogy mindig volt kertjük, régen tanyájuk is, aztán Békésszentandráson nyaralójuk. Negyven éven keresztül szorgalmasan kertészkedtek, amellett, hogy gyümölcsfákat gondoztak, a virágokat is nagyon megszerették.

Virágoskert Békéscsabán, Tóth Lajos gondozásában, színes virágokkal és kerti díszekkel.
Az arra járók mind megcsodálják a virágoskertet. Hegedűs György szerint is Békéscsaba egyik tüneménye a Pásztor utcai kert. Fotó: Bencsik Ádám 

A trópusi klíma ellenére is virulnak a Pásztor utcai kert növényei

– Idővel nehézkesebb volt kijárni, így eladtuk a nyaralót, de közben már kinéztük magunknak a házunk előtti füves részt. Megfigyeltük, hogy az emberek mindig a lehető legrövidebb úton járkálnak, keresztül-kasul a zöld területen. Elkezdtük művelgetni, körbeültettük sövénnyel, s kiderült, a magyarnak kerítéstudata van. Az íves virágágyáson is csak egy zsinórt húztam ki, most már a kutyások, biciklisek is kikerülik – sorolta kedélyesen a nyugdíjas gépészmérnök. Hozzátette, olyan díszeket igyekezett kihelyezni a házuk előtti közterületre, amelyek ízlésesek, hangulatosak. Ámbár növényeik inkább a holland, angol, észak-német területekre valók, (itt már „trópus van”), rengeteget dolgoznak a feleségével, hogy a szép virágok mindig pompázzanak.

– Az első hortenziatövet ajándékba kaptuk, a nejem aztán szaporította. Ez a fajta erős szárú, szárazságtűrő. Június közepére virágja gyönyörű fehérbe borul, aztán őszig zöldes árnyalatra várt. Melléjük 

  • kaktuszokat,
  • begóniákat,
  • jukkákat,
  • sárga kúpvirágokat,
  • bíbor kasvirágokat is ültettünk – részletezte Tóth Lajos. 

Van valami varázslat a Pásztor utai virágoskertben

Az emberek gyakran megállnak a szép kertet csodálva, elbeszélgetnek a házaspárral. Egy tábla jelzi, hogy a virágokat ne bántsák (sajnos volt rá példa, tavaly tíz szál hortenziát levágtak), de figyelmeztetés mellett míves betűkkel áll; akinek kérdése van, csengessen be.

 – Sokat dolgoztunk életünkben, én gépészmérnökként, a feleségem főkönyvelőként, de dicséretet bizony ritkán kaptunk. Itt, ha kertészkedek, legalább naponta hárman megállnak, gratulálnak, köszönnek. A feleségem mondja is, kijárok a jó szóért  – jegyezte meg humorosan Tóth Lajos, aki tősgyökeres csabai, és akiről senki meg nem mondaná, hogy már a 82. életévében jár.

Ötből hárman rájuk köszönnek, pedig nem is ismerik őket

A Pásztor utcai kertben a kimustrált gyerekbicikli volt az első "műtárgy". Valaki még sok éve Szentandráson dobta ki a kuka mellé, Tóthék meg gondoltak egyet és újrahasznosították, „felvirágoztatták”. A szakállas virágárus bácsit is Lajos bácsi készítette, sőt, a vidám cserépbabák is az ő keze munkáját dicsérik. Áll egy fiú-lány páros is a zöldben, közös zsinórjuk láttán már a legkisebbek is tudják, hogy összetartoznak. 

Lehetne, s kellene is többet mozogni az itt élőknek

– Nyár elején egy idősebb hölgy jött erre autóval. Megállt, s elcsicseregte, hogy már szólt a barátnőjének, jöhet Érdről az éves látogatására, most tudnak együtt gyönyörködni a fehér hortenziákban. A kettéfűrészelt rossz bicikliről (a közepét kivágtam, fába illesztettem és ráültettem a virágokat) is több gyerek kérdezgetett. Mondtam nekik, látják-látják ezért nem szabad sok alkoholt fogyasztani. Minap egy bukósisakos férfi lassított le egy villámgyorsan gratulációra. Azért gondozzuk, szépítjük a kertet, mert szeretjük, persze jól esik a visszajelzés is – fejtegette Tóth Lajos. Hozzátette, ha a városban mindenki csak a tizedét megcsinálná annak, amit ők, jobban nézhetne ki Békéscsaba, mint Svájc. 

Gyulán egy virágos balkonnak járnak a csodájára

Nemrégiben számoltunk be róla, hogy ismét virágba borult Magyarország egyik legszínpompásabb erkélye. Varga Tivadar és felesége, Vargáné Huszák Ildikó virágos balkonja minden évben a város egyik attrakciójának számít.

Csodájára járnak a Pásztor utcai virágoskertnek

Fotók: Bencsik Ádám

 

