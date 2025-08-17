Ez a kert mindenkit ámulatba ejt, nem is hagyják szó nélkül - galériával, videóval

Tóth Lajos és felesége hozzászokott már a kíváncsiskodókhoz. A Lencsési lakótelep szívében szemet gyönyörködtető oázist alkottak, a Pásztor utcai virágoskert csak úgy csalogatja a látogatókat. Mosolyogva fogadtak minket is, nyomban betessékeltek otthonukba. Elmesélték, hogy mindig volt kertjük, régen tanyájuk is, aztán Békésszentandráson nyaralójuk. Negyven éven keresztül szorgalmasan kertészkedtek, amellett, hogy gyümölcsfákat gondoztak, a virágokat is nagyon megszerették.

Az arra járók mind megcsodálják a virágoskertet. Hegedűs György szerint is Békéscsaba egyik tüneménye a Pásztor utcai kert. Fotó: Bencsik Ádám

A trópusi klíma ellenére is virulnak a Pásztor utcai kert növényei

– Idővel nehézkesebb volt kijárni, így eladtuk a nyaralót, de közben már kinéztük magunknak a házunk előtti füves részt. Megfigyeltük, hogy az emberek mindig a lehető legrövidebb úton járkálnak, keresztül-kasul a zöld területen. Elkezdtük művelgetni, körbeültettük sövénnyel, s kiderült, a magyarnak kerítéstudata van. Az íves virágágyáson is csak egy zsinórt húztam ki, most már a kutyások, biciklisek is kikerülik – sorolta kedélyesen a nyugdíjas gépészmérnök. Hozzátette, olyan díszeket igyekezett kihelyezni a házuk előtti közterületre, amelyek ízlésesek, hangulatosak. Ámbár növényeik inkább a holland, angol, észak-német területekre valók, (itt már „trópus van”), rengeteget dolgoznak a feleségével, hogy a szép virágok mindig pompázzanak.

– Az első hortenziatövet ajándékba kaptuk, a nejem aztán szaporította. Ez a fajta erős szárú, szárazságtűrő. Június közepére virágja gyönyörű fehérbe borul, aztán őszig zöldes árnyalatra várt. Melléjük

kaktuszokat,

begóniákat,

jukkákat,

sárga kúpvirágokat,

bíbor kasvirágokat is ültettünk – részletezte Tóth Lajos.

Van valami varázslat a Pásztor utai virágoskertben

Az emberek gyakran megállnak a szép kertet csodálva, elbeszélgetnek a házaspárral. Egy tábla jelzi, hogy a virágokat ne bántsák (sajnos volt rá példa, tavaly tíz szál hortenziát levágtak), de figyelmeztetés mellett míves betűkkel áll; akinek kérdése van, csengessen be.

– Sokat dolgoztunk életünkben, én gépészmérnökként, a feleségem főkönyvelőként, de dicséretet bizony ritkán kaptunk. Itt, ha kertészkedek, legalább naponta hárman megállnak, gratulálnak, köszönnek. A feleségem mondja is, kijárok a jó szóért – jegyezte meg humorosan Tóth Lajos, aki tősgyökeres csabai, és akiről senki meg nem mondaná, hogy már a 82. életévében jár.