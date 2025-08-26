1 órája
Ahol a virágok is otthon vannak – Gyula újra a legszebbek közé kerülhet
Kedden Gyulára érkezett a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny zsűrije, akiknek bemutatták a város zöldfelület-fejlesztési terveit is. A Virágos Magyarország verseny zsűrije ezt követően bejárta a várost, illetve a külterületeket is.
Facebook-posztjában dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere kiemelte, mivel hazánk legrangosabb környezetszépítő versenyén 2022-ben kiérdemelték a folyamatosan fejlődő, minden rangos díjat elnyerő és nemzetközi színvonalú zöldfelületekkel rendelkező települések számára adható Aranyfa díjat, az utóbbi 3 évben nem mérethették meg magunkat a Virágos Magyarország versenyen.
A hivatalban kezdődött a megbeszélés
– Idén viszont újra jelentkezhettünk, kedden pedig megérkezett a zsűri, a bizottság tagjait a városházán üdvözölhettem. A zsűritagok a nap folyamán az indító megbeszélés és a zöldfelület-fejlesztési terveink bemutatása után Szászné dr. Várkonyi Adrienn főkertész társaságában bejárják Gyulát, délelőtt a belvárost, délután pedig a külterületeket tekintik meg – szólt a részletekről a polgármester. Külön kiemelte a főkertész, a Gyulai Közüzemi Nkft. munkatársai és a környezetüket gondozó gyulai polgárok szerepét, hogy ilyen csodás és zöld településen élhetnek.
A zsűri az Almásy-kastély parkjában találkozott a sajtó képviselőivel.
Virágos Magyarország, a fejlesztési terveket is bemutatták
Szászné dr. Várkonyi Adrienn, a város főkertésze elmondta, a zsűri számára elsőként a hivatalban tartottak egy általános tájékoztatót, amelyen ismertették a zöldfelületi rendszert, illetve bemutatták a legfrissebb fejlesztési elképzeléseiket is, így az Élővíz-csatorna belvárosi szakaszát és a Csigakertet érintő terveket is. Ezt követően megnézték a várost, a Petőfi tér-Erkel tér-Harruckern tér-Világóra-Kossuth tér-Városház utca-Japánkert-Kossuth utca-Szent Miklós-Almásy-kastély kastélypark-várkert útvonalon haladtak. A város egyébként több alkalommal szerepelt kiválóan a Virágos Magyarország versenyen.
Gyula jó benyomást tett a szakemberekre
Burszki Darinka, a Virágos Magyarország Dél-Alföldi Régió vezetője elmondta, Gyula városa nagyon jó benyomást tett rájuk.
– Nagyon szép zöld a település, ami különösen szembetűnő, hiszen az Alföldön a legtöbb városban és községben az aszály komoly következményekkel járt. Jó volt belépni a városba, ami nagyon szépen gondozott. Kiemelkedő a köztisztaság és a gyommentesen tartás, ahogy a fogadtatás is nagyon pozitív volt – részletezte. – A Szászné dr. Várkonyi Adrienn fejlesztésekről, zöldfelületekről előadott prezentációja is kiváló volt. A szakember kérdésünkre megerősítette, az értékelés során mindenre figyelnek.
– Nem csak a virágágyásokra, a formák, a színek használatára, hanem a köztisztaságtól, a tervszerűségen át, az ökológiai szempontoktól a környezetkímélő, fenntartható szempontokig, az épített környezettől a növényzetig mindenre figyelünk – részletezte.
Látszik a szakmai elkötelezettség
Győri András, Kecskemét főkertésze elmondta, nagyon pozitív benyomásaik vannak Gyuláról.
– A város régi versenyző a Virágos Magyarország megmérettetésen. Belépve a városba rögtön látható, hogy mennyire rendezettek és korszerűen fenntartottak a zöldfelületek, ami a klímaváltozás közepette különösen nagy kihívás. Látszik a szakmai elkötelezettség és a hosszú távú, régóta zajló munka, ami Gyulán megvalósul – hangsúlyozta.
Régi álom válik valóra a településen – elkezdődött a várva várt útfelújítás