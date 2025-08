Helyben és az interneten is elájulnak ettől a balkontól, ennél csodálatosabb sehol sincs – videóval

A virágos balkon kitalálói, megvalósítói, tulajdonosai korábban Méhkeréken éltek, ahol növényekkel, fóliázással foglalkoztak, és házuk udvarát már ekkor is gyönyörű virágok borították. Később családi okokból beköltöztek Gyulára.

Varga Tivadar és felesége, Vargáné Huszák Ildikó virágos balkonjának a csodájára járnak. Fotó: Bencsik Ádám

– Persze magunkkal hoztunk annyi virágot, amennyit csak lehetett – mesélték egy néhány évvel ezelőtt szerkesztőségünknek adott interjúban.

Virágos balkon, amelynek mindenki a csodájára jár

Varga Tivadar elmondta, felesége talán nem is tudna meglenni ezek nélkül a szépségek nélkül, de ő is nagyon szereti a virágokat. Talán ennek is köszönhetően a házaspár a tíz méter hosszú erkélyen egy kisebb csodát hozott létre negyedszázada, ami azóta valódi helyi látványossággá nőtte ki magát.

Olyan értékké, aminek a helyiek és a Gyulára érkező turisták egyaránt a csodájára járnak.

– Amikor elkezdtük, magunk sem gondoltuk, hogy ide jut a dolog – mosolyodott el Vargáné Huszák Ildikó.

Megküzdenek a melegedéssel is

Pedig a házaspárnak nem volt, nincs könnyű dolga, hiszen különösen nyáron mindig odasüt a nap a balkonjukra, ami egyszerre előny és persze egyszerre egyfajta nehézség is. Ám hiába az egyre melegebb nyarak, az egyre jobban tűző napsütés, a Gyula belvárosában található balkon évről évre virágba borul, mind a helyiek, mind a településen szép számmal megforduló turisták csodálatára.

– Persze mi is érezzük a melegedés hatásait. Cserélődtek a növényfajták, idén petúniából került a legtöbb balkonunkra, míg évekkel ezelőtt a fehér tiroli muskátli vitte a prímet. Természetesen ebből a növényből és repkényből is maradt azért az erkélyen – árulta el a házaspár. Mint elmondták, a kulcs az öntözés. Naponta átlagosan 60 liter vízzel locsolják a növényeket, kora reggel, illetve már az esti órákban. Idén egyébként ahogy említettük, egy, a napsütést nagyon kedvelő, apró, de dús növekedésű petúnia határozza meg az erkély képét, jövőre pedig gondolkodnak, hogy nagyobb virágú petúniával is megpróbálkoznak majd. Állandó beszélgetőpartnerük egy kiváló sarkadi kertész, akivel folyamatosan tartják a kapcsolatot.