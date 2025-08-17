Először azt hitték, a képzeletük játszik velük, amikor valami sziszegett a kövek alatt

– Az erdélyi Zanoga-tónál túráztunk barátokkal közösen, ez a Retyezát-hegység egy elzártabb része, de nem tartozik a szigorúan védett területek közé – idézte vissza a nemrég történteket, a viperamarás veszélyét egy olvasónk, aki nagyon sokat túrázik. – A legrövidebb szakaszt választottuk, de ez nem egy turistaút volt. Arrafelé kevés ember jár, és talán ezért is, ezeken a területeken gyakrabban fordulnak elő őshonos állatok, mérges kígyók is.

A viperamarásokat jobb elkerülni, így fotózni sem érdemes az állatot. Fotó: Bencsik Ádám

A viperamarást elkerülték

Mint elárulta, külön-külön meghallották, hogy valami sziszeg a kövek alatt, először nem akartak hinni a fülüknek, hiszen alföldi emberként nem igen szoktak találkozni kígyókkal. Azután miután hármasban megbeszélték a történteket, ráeszméltek, hogy nem fantáziálnak, valóban kígyókkal van dolgunk, éppen ezért még óvatosabbá váltak. A túrázók eleve úgy tudták, hogy a viperák nem keresik a támadás lehetőségét, ezért ők is igyekeztek elkerülni őket, és sikerrel jártak, hiszen nem látták, csak hallották az állatokat.

Egyébként az utóbbi években a sok Békés vármegyei által is gyakran felkeresett Retyezát-hegységben történt viperamarások mindegyike a turisták felső végtagját érintette, nem pedig a lábakat, ahogy az logikusnak tűnne.

Sokan próbálják lefotózni, hogy kitegyék a Facebookra vagy az Instára

A kronikaonline.ro cikke szerint a hegyimentők vezetője ezzel kapcsolatban elmondta, a felelőtlen kirándulók megpróbálják lefotózni a mérgeskígyókat, ha útjukba kerülnek, a védekező állat pedig súlyos sérüléseket okozhat. A vipera marása nem halálos, de azért ajánlatos elkerülni a vele való találkozást.

Ovidiu Bodean, a Hunyad Megyei Hegyimentő-szolgálat (Salvamont) vezetője úgy fogalmazott, a kirándulók túl közel próbálnak kerülni a hüllőkhöz, hogy lefotózzák, és azokat posztolják a közösségi oldalakra.

Milyen viperákról beszélhetünk?

A kronikaonline kigyűjtötte, melyik vipera jellemzően hol honos

a rákosi vipera inkább Magyarországon fordul elő, Romániában legfeljebb csak a nyugati határszélen,

a keresztes vipera Romániában a legelterjedtebb; a Bánság déli részén, Herkulesfürdő környékén,

a homoki vipera, amit szarvasviperának is neveznek Dobrudzsában fordul elő.

A felső végtagokat érte a támadás

– Az évek során több viperamarást is regisztráltunk, és kivétel nélkül mindig a felső végtagokat érte a támadás. Ha vipera kerül elénk, békén kell hagyni, magától eltűnik a sziklák között” – figyelmeztetett a hegyimentők vezetője a kronikaonline említett cikkében.