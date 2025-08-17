augusztus 17., vasárnap

Óvatosság

2 órája

Először azt hitték, a képzeletük játszik velük, amikor valami sziszegett a kövek alatt

A Békés megyei csapat tagjai először azt hitték, hogy csak a képzeletük játszik velük, de aztán belátták, nehezen elképzelhető, hogy mindannyian ugyanazt fantáziálnák. Valami sziszegett a kövek alatt, és nem ok nélkül gyanakodtak arra, hogy vipera vagy viperák vannak a közelben, a viperamarást pedig mindenképpen szerették volna elkerülni.

Papp Gábor

– Az erdélyi Zanoga-tónál túráztunk barátokkal közösen, ez a Retyezát-hegység egy elzártabb része, de nem tartozik a szigorúan védett területek közé – idézte vissza a nemrég történteket, a viperamarás veszélyét egy olvasónk, aki nagyon sokat túrázik. – A legrövidebb szakaszt választottuk, de ez nem egy turistaút volt. Arrafelé kevés ember jár, és talán ezért is, ezeken a területeken gyakrabban fordulnak elő őshonos állatok, mérges kígyók is.   

Viperamarás a Retyezáton.
A viperamarásokat jobb elkerülni, így fotózni sem érdemes az állatot. Fotó: Bencsik Ádám 

A viperamarást elkerülték

Mint elárulta, külön-külön meghallották, hogy valami sziszeg a kövek alatt, először nem akartak hinni a fülüknek, hiszen alföldi emberként nem igen szoktak találkozni kígyókkal. Azután miután hármasban megbeszélték a történteket, ráeszméltek, hogy nem fantáziálnak, valóban kígyókkal van dolgunk, éppen ezért még óvatosabbá váltak. A túrázók eleve úgy tudták, hogy a viperák nem keresik a támadás lehetőségét, ezért ők is igyekeztek elkerülni őket, és sikerrel jártak, hiszen nem látták, csak hallották az állatokat.

Egyébként az utóbbi években a sok Békés vármegyei által is gyakran felkeresett Retyezát-hegységben történt viperamarások mindegyike a turisták felső végtagját érintette, nem pedig a lábakat, ahogy az logikusnak tűnne. 

Sokan próbálják lefotózni, hogy kitegyék a Facebookra vagy az Instára

A kronikaonline.ro cikke szerint a hegyimentők vezetője ezzel kapcsolatban elmondta, a felelőtlen kirándulók megpróbálják lefotózni a mérgeskígyókat, ha útjukba kerülnek, a védekező állat pedig súlyos sérüléseket okozhat. A vipera marása nem halálos, de azért ajánlatos elkerülni a vele való találkozást. 

Ovidiu Bodean, a Hunyad Megyei Hegyimentő-szolgálat (Salvamont) vezetője úgy fogalmazott, a kirándulók túl közel próbálnak kerülni a hüllőkhöz, hogy lefotózzák, és azokat posztolják a közösségi oldalakra.

Milyen viperákról beszélhetünk?

A kronikaonline kigyűjtötte, melyik vipera jellemzően hol honos

  • a rákosi vipera inkább Magyarországon fordul elő, Romániában legfeljebb csak a nyugati határszélen, 
  • a keresztes vipera Romániában a legelterjedtebb; a Bánság déli részén, Herkulesfürdő környékén, 
  • a homoki vipera, amit szarvasviperának is neveznek Dobrudzsában fordul elő. 

A felső végtagokat érte a támadás

– Az évek során több viperamarást is regisztráltunk, és kivétel nélkül mindig a felső végtagokat érte a támadás. Ha vipera kerül elénk, békén kell hagyni, magától eltűnik a sziklák között” – figyelmeztetett a hegyimentők vezetője a kronikaonline említett cikkében.

A szakember kifejtette, a viperák Hunyad megyében a Retyezát-hegységben, a dévai várdombon, valamint a Krassó-Szörény megye határán húzódó hegyvidéken, például a Herkulesfürdőhöz vezető Zsil-völgyében fordulnak elő leggyakrabban, ahol a hidegvérű állatok előszeretettel sütkéreznek a napos sziklákon. Érdemes elővigyázatosnak lenni a hegyvidéki réteken, a napos domboldalakon és a sziklás tisztásokon. Viperával ritkán találozni árnyékos erdőben.

Ahogy korábban említettük, a kígyók jellemzően nem támadnak emberre, sokkal inkább menekülnek előle. A hegyimentő javasolta, hogy túrázók viseljenek bokát védő túrabakancsot, hosszú nadrágot vagy lábszárvédőt, hogy csökkentsék a harapások, csípések kockázatát, legyen szó kígyóról, pókról vagy kullancsról.

Általában véletlen eredménye a marás

Milka Zsolt aradi mentőápoló és magashegyi túravezető a Krónikának elmondta, a vipera marása alapvetően nem halálos, de azért jobb elkerülni a vele való találkozást, ugyanakkor az sajnos előfordulhat, hogy valaki szervezetében anafilaxiás sokkos reakciót váltottak ki a viperaméregben lévő fehérjék. 

Mint mondta, ha a vipera mégis megmar valakit, az általában egy véletlen találkozás eredménye. Például reggel fordulhat elő ilyesmi, amikor még nincs eléggé felmelegedve az idő, hogy a hüllő gyorsan eltűnjön. Megtörténhet, hogy véletlenül rálépnek, esetleg vagy éppen mellé lépnek, és ilyenkor veszélyben érzik magukat, ezért harapnak.

A kitaposott túraösvényt ne hagyjuk el

A mentőápoló a portálnak elmondta, 

  • nem ajánlatos elhagyni a kitaposott túraösvényt, 
  • érdemes sokat a lábunk elé nézni, 
  • és megvizsgálni a helyet ahova leülünk a fűbe vagy egy sziklára. 

Mit tegyünk marás esetén?

A mentős-túravezető azt mondta, hogy marás esetében a legfontosabb a sérült megnyugtatása, 

– Végtagmarásra a mostani protokoll is ajánlja a gumifáslis kötést, de ne legyen túl szoros, az artériás keringést ne állítsuk el, tehát ne érszorítóként használjuk, inkább a vénás keringést lassítsuk valamilyen szinten. Az ujjunk férjen be a kötés alá – vázolta a legfontosabb teendőket a kronikaonline-nak.

Hozzátette, az új eljárás szerint nem ajánlatos a seb kiszívása, nyomkodása, ezért a túraboltokban kapható vákuumos fecskendővel (extractorral) se próbáljá kiszívni a mérget a sebből, az legfeljebb a trópusi, erősebb mérget termelő kígyók marása után használható. Ajánlatos még a hideg vizes borogatás is, de a szakszerű ellátás érdekében hívni kell a hegyimentőket, illetve, ha népesebb a társaság, és nem túl veszélyes a terep, le kell hozni a hegyről a sérültet, mert ezzel is időt nyernek, amíg a hegyimentők odaérnek – de semmiképp se a saját lábán járjon a sebesült. 

 

 

