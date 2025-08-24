1 órája
Újabb bronzérmet hoz haza a vesetranszplantált sportember
Fantasztikus hír érkezett Drezdából: ismét dobogóra állt a vesetranszplantált sportolónk.
Drezdában zajlott a szervátültetettek világjátéka. A gádorosi Kóródi István sikeréről már beszámoltunk, bronzérmet szerzett a férfi egyéni bowling versenyen. Újabb, dobogós eredményéről jött a hír: a magyar dobóatléták pályára léptek, közöttük volt Kóródi István is. A súlylökés döntőjében bronzérmet szerzett a 23 fős mezőnyben, gerelyhajításban pedig a 7. helyen végzett.
Vesetranszplantált sportolóként a pályán és azon kívül is példát mutat kitartásból. A dobások mögött hosszú évek munkája, felkészülés és hit áll – annak bizonyítéka, hogy a szervátültetés nem akadály, hanem új kezdet – írták a szövetség oldalán.
