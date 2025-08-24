augusztus 24., vasárnap

Újabb bronzérmet hoz haza a vesetranszplantált sportember

Fantasztikus hír érkezett Drezdából: ismét dobogóra állt a vesetranszplantált sportolónk.

Csete Ilona

Drezdában zajlott a szervátültetettek világjátéka. A gádorosi Kóródi István sikeréről már beszámoltunk, bronzérmet szerzett a férfi egyéni bowling versenyen. Újabb, dobogós eredményéről jött a hír: a magyar dobóatléták pályára léptek, közöttük volt Kóródi István is. A súlylökés döntőjében bronzérmet szerzett a 23 fős mezőnyben, gerelyhajításban pedig a 7. helyen végzett.

Kóródi István súlylökésben is bronzérmes a világjátékokon. Fotó: Facebook

Vesetranszplantált sportolóként a pályán és azon kívül is példát mutat kitartásból. A dobások mögött hosszú évek munkája, felkészülés és hit áll – annak bizonyítéka, hogy a szervátültetés nem akadály, hanem új kezdet – írták a szövetség oldalán.

 

 

