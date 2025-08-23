2 órája
Sokk a Körös partján: ilyen leletre senki sem számított!
Az alacsony vízállás hozta felszínre a gyanús tárgyat, tűzszerészek érkeztek a helyszínre. Egy második világháborús gránátot találtak. Nézzük, emellett mi mindenről számoltunk be 2025. augusztus 23-án.
Egy második világháborús gránát került elő a Sebes-Körös újirázi hídjánál, ahol a visszahúzódó víz hozta felszínre a veszélyes tárgyat.
Világháborús gránátra bukkantak
A Haon.hu információi szerint a helyszínre riasztott tűzszerész járőrt Martin László zászlós vezette, aki megállapította, hogy egy amerikai gyártmányú, 75 milliméteres repesz-romboló gránátról van szó.
Nem csak Békéscsaba, az ország legmenőbb helyei között is ott van a Tiroli Rétesbolt
Hatvan éve van a pályán Zleovszki György, és 35 éve viszi üzletét Békéscsaba szívében, a Csaba utcában. A Tiroli Rétesbolt immár fogalom a városban, sőt azon túl, külföldről is visszatérnek ide a vásárlók. A titokra kíváncsian a Beol.hu csapata betért a rétesboltba, amely 2024 után 2025-ben is bekerült a Street Kitchen Guide-ba, az ország legmenőbb helyei közé.
Zleovszki György hatvan évvel ezelőtt kezdte meg a mai napig tartó, magas színvonalú tevékenységét a városban. Ennek apropóján tért be a minap Szarvas Péter polgármester is a Békéscsaba szívében, a Csaba utcában található, a város kedvelt és elismert értékének számító Tiroli Rétesboltba, és egy emléklapot adott át az üzletvezetőnek.
Sok ezren buliztak Dzsúdló békési koncertjén – galériával
Zsúfolásig megtelt a békési rendezvénytér a péntek este sztárfellépője, Dzsúdló koncertjére. A Madzagfalvi Napok igazi sztárparádéval várja az érdeklődőket vasárnap estig.
Hogy Dzsúdló Madzagfalvi Napokon adott élő koncertje iránt mekkora volt az érdeklődés, azt jól mutatja, hogy az első rajongók már egy nappal korábban megérkeztek.
Meglepő lehetőséget kínál a szolgáltató azoknak, akik nem tudnak időben fizetni
Bizonyára kapott már olyan gáz- vagy áramszámlát, amelynek láttán kikerekedett a szeme, leesett az álla. Talán még eszébe is jutott az, hogy milyen jó lenne, ha nem kellene a vártnál magasabb összeget határidőre befizetnie. A szolgáltatónál, az MVM-nél megkérdeztük, hogy lehet-e részletfizetést, fizetési haladékot kérni, és ha igen, akkor annak mik a feltételei.
Előfordul, hogy nem várt kiadások jönnek, és bizony akadnak, akik nem is tudnak ezekre a helyzetekre kellően felkészülni, mivel hónapról hónapra élnek. Megesik, hogy az időről időre befutó gáz- és áramszámlák kiegyenlítése sem egyszerű, mélyre kell nyúlni a pénztárcában, minden aprót számba kell venni. A szolgáltatónál, az MVM-nél elmondták, hogy a fizetési problémákkal küzdő ügyfelek kérhetnek részletfizetést és fizetési haladékot.
Eltűnt egy elviteles chimichangával, égen-földön keresik napok óta – fotó!
Újabb izgalmas sztori érkezett Gyuláról! A Mexicali Burrito Bár legújabb kalandja egy titokzatos eltűnéssel fűszerezte meg a hétköznapokat.
A Google-on és a Facebookon is kimagasló értékelésekkel büszkélkedhet a gyulai étterem – és most egy váratlan fordulat is színesíti a történetüket: úgy tűnik, valaki túl komolyan vette az „elvitelre” opciót...
Immár az osztálytermekben várnak a diákokra a tankönyvek
Nagyban készülnek az iskolák a tanévkezdésre. A legtöbb intézményben immár az osztálytermekben sorakoznak a tankönyvek, várva a diákokra. A Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskolában lesett be a Beol.hu az iskolakezdés, a tankönyvosztás előtti pillanatokba.
Az iskolákban már beindult az élet, igaz, a tanévkezdésre még várni kell, így a diákok még élvezik a nyári szünet utolsó napjait. A 2025/2026-os tanév szeptember 1-jén, hétfőn kezdődik és 2026. június 19-én, pénteken ér véget, vagyis a diákok összesen 181 tanítási nappal számolhatnak. A tankönyvosztással kapcsolatban nincs pontos időpont, persze arra is fény derült.
Hatalmas bulival indult a Madzagfalvi Napok
Óriási érdeklődés mellett kezdődtek meg a könnyűzenei programok pénteken délután a megye egyik legnagyobb fesztiválján. A békési Madzagfalvi Napokon igazi sztárparádé várta és várja az érdeklődőket egészen vasárnapig.
A Madzagfalvi Napok első napjaFotók: Jenei Péter
A délután, a kora este folyamán fellépett Bódi Csaba, Peter Šrámek, az AK26 és a Lmen Prala a Madzagfalvi Napokon. Bár a délután folyamán esett az eső a megye negyedik legnagyobb városában, a könnyűzenei programok kezdetére elállt, és az érdeklődők folyamatosan érkeztek a nagyágyúk fellépésére.
