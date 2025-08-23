Sokk a Körös partján: ilyen leletre senki sem számított!

Egy második világháborús gránát került elő a Sebes-Körös újirázi hídjánál, ahol a visszahúzódó víz hozta felszínre a veszélyes tárgyat.

Egy második világháborús gránátot találtak. Fotó: Kiss Gábor őrmester

Világháborús gránátra bukkantak

A Haon.hu információi szerint a helyszínre riasztott tűzszerész járőrt Martin László zászlós vezette, aki megállapította, hogy egy amerikai gyártmányú, 75 milliméteres repesz-romboló gránátról van szó.

Nem csak Békéscsaba, az ország legmenőbb helyei között is ott van a Tiroli Rétesbolt

Hatvan éve van a pályán Zleovszki György, és 35 éve viszi üzletét Békéscsaba szívében, a Csaba utcában. A Tiroli Rétesbolt immár fogalom a városban, sőt azon túl, külföldről is visszatérnek ide a vásárlók. A titokra kíváncsian a Beol.hu csapata betért a rétesboltba, amely 2024 után 2025-ben is bekerült a Street Kitchen Guide-ba, az ország legmenőbb helyei közé.

Hatvan éve van a pályán Zleovszki György, aki 35 éve viszi a Tiroli Rétesboltot, amely immár fogalommá vált a városban. Fotó: Beol.hu

Zleovszki György hatvan évvel ezelőtt kezdte meg a mai napig tartó, magas színvonalú tevékenységét a városban. Ennek apropóján tért be a minap Szarvas Péter polgármester is a Békéscsaba szívében, a Csaba utcában található, a város kedvelt és elismert értékének számító Tiroli Rétesboltba, és egy emléklapot adott át az üzletvezetőnek.

Sok ezren buliztak Dzsúdló békési koncertjén – galériával

Zsúfolásig megtelt a békési rendezvénytér a péntek este sztárfellépője, Dzsúdló koncertjére. A Madzagfalvi Napok igazi sztárparádéval várja az érdeklődőket vasárnap estig.

Dzsúdló óriási bulit tartott a Madzagfalvi Napokon. Fotó: Jenei Péter

Hogy Dzsúdló Madzagfalvi Napokon adott élő koncertje iránt mekkora volt az érdeklődés, azt jól mutatja, hogy az első rajongók már egy nappal korábban megérkeztek.

Meglepő lehetőséget kínál a szolgáltató azoknak, akik nem tudnak időben fizetni

Bizonyára kapott már olyan gáz- vagy áramszámlát, amelynek láttán kikerekedett a szeme, leesett az álla. Talán még eszébe is jutott az, hogy milyen jó lenne, ha nem kellene a vártnál magasabb összeget határidőre befizetnie. A szolgáltatónál, az MVM-nél megkérdeztük, hogy lehet-e részletfizetést, fizetési haladékot kérni, és ha igen, akkor annak mik a feltételei.

Az MVM-nél elmondták, hogy kik és milyen feltételekkel kaphatnak részletfizetési és fizetési haladékra vonatkozó lehetőséget. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Előfordul, hogy nem várt kiadások jönnek, és bizony akadnak, akik nem is tudnak ezekre a helyzetekre kellően felkészülni, mivel hónapról hónapra élnek. Megesik, hogy az időről időre befutó gáz- és áramszámlák kiegyenlítése sem egyszerű, mélyre kell nyúlni a pénztárcában, minden aprót számba kell venni. A szolgáltatónál, az MVM-nél elmondták, hogy a fizetési problémákkal küzdő ügyfelek kérhetnek részletfizetést és fizetési haladékot.