Három napon át dübörög a rock Pósteleken

Több mint húsz banda mutatja meg a világnak csütörtöktől, hogy mi is az a rock’n roll. A régi pósteleki autósmozi helyén rendezik meg a IV. Viharsarki Rockfesztivált. Az első napon a Lazy Lizard, a Pinkpunkers, az Auróra és a Kalapács rúgja be az ajtót, pénteken meg már a Day by Day, a Historica, az Alcohol és Moby Dick zúz. A kilátogatók a kisszínpadnál hallhatják a The Trousers-t és a From The Sky-t is. A szombati napirendből nem hiányozhat a MEGAHERTZ és Deák Bill Gyula sem.

A Dalból is ismert, helyi kötődésű From The Sky is fellép Pósteleken. Fotó: Facebook

A Viharsarki Rockfesztiválon ingyenes a kemping

A szervezők kiemelték, a belépés a 16 éven aluliaknak ingyenes, de a felnőtt kísérő kötelező. A fesztiválon szabadon lehet kempingezni, s aki akar, motorral is érkezhet az erdőbe.