A koraszülöttekért szóltak a dalok a Világóránál - videóval

A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány 2016-ban alakult olyan kezdeményezésként, amely mögé szinte mindenki felsorakozott a megyében. 2017-ben adományokból sikerült megvásárolni, majd üzembe helyezni a Viharsarki Koraszülöttmentő-autót, ami nagyon fontos volt a vármegyének, hiszen az időfaktornak hatalmas szerepe van a koraszülöttek ellátásban. A Békés Vármegyei Központi Kórház a kezdetekről az elképzelés mellé állt. Az intézmény gyulai tagkórházában működik a koraszülött intenzív osztály.

A Viharsarki Koraszülöttmentőért szóltak a jobbnál jobb zenék

Viharsarki Koraszülöttmentő: rengeteg a feladat

A működtetőknek továbbra is rengeteg a feladatuk, az elmúlt időszakban is több alkalommal szállítottak újszülötteket és beteg gyermekeket. Az alapítvány fő célja, hogy elősegítse a korszerű koraszülött- és gyermekmentéshez, illetve hozzájáruljon a gyermekek sürgősségi ellátásához szükséges infrastruktúra megteremtését. Emellett szoros kapcsolatban állnak az Országos Mentőszolgálattal a mentőautó üzemeltetése kapcsán.

A zene erejével is segítettek

Csiernyik István, a Gyulai Zeneműhely Egyesület elnöke elmondta, tavaly fogalmazódott meg, hogy a zene erejével is segítsék az alapítvány munkáját.

– Annyi fellépő, zenész, zenekar, énekes állt a jó ügy mellé, hogy ki tudtunk tölteni egy egész délutánt, illetve estét – fogalmazott.

Szólt arról, hogy az esemény fő fellépője a This Must Be Love zenekar volt, amelynek tagjai kiemelt segítséget nyújtottak abban, hogy a szombati jótékonysági program létrejöhetett. Az egyesület a technikával, a szakmai stábbal támogatta Abdul doktor és a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány munkáját.

Csiernyik István hozzátette, a segíteni akarók kihelyezett adománydobozokba helyezhették el támogatásukat.

Már korábban is szerveztek karitatív programot

A Zeneműhely Egyesület már korábban is segítette az alapítványt, például kültéri rendezvények hangosításával. 2023-ban pedig gyűjtést szerveztek. Miután jó kapcsolatot ápolnak a szegedi Ghost's MC HUNGARY motorosokkal, közösen hívtak életre akciót, amelynek eredményeként 650 ezer forint jött össze a nemes célra.