augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

38°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videóval

4 órája

Petőfi versei szóltak a piacon, megnéztük, milyen lett a szüret

Címkék#vers#Kézműves Cukrászda#piac#Balogh László

A hét zárásaként mutatjuk a legnézettebb heti videóinkat.

Beol.hu
Petőfi versei szóltak a piacon, megnéztük, milyen lett a szüret

Fotó: Maha Heang 245789

Ennyibe kerülhet a nagyon várt finomság, ami néhány nap múlva lesz kapható

Bár még néhány nap hátravan a hivatalos árusítás megkezdéséig, máris tömegek szeretnék megkóstolni a gyulai Kézműves Cukrászda két szakembere, Balogh László és Kis Roland cukrászmesterek „DCJ Stílusgyakorlat” fantázianevű tortáját. Ez a finomság nyerte idén a Magyarország tortája címet, míg a cukormentes kategóriában a váci Édes Vonal Cukrászda csokoládés-meggyes „Álmodozó” tortája lett a győztes. Kiderült az is, hogy mennyibe kerülhetnek a torták.

Petőfi Sándor verseivel érkeztek a váradi dalnokok a piacra – videóval

Nagyváradi küldöttség érkezett a békéscsabai piacra. Kedden 217. állomásához érkezett a Békéscsabai Irodalmi Estek sorozata, amelyet Tőkés László református püspök nyitott meg.

Belekóstoltunk a szüretbe, hogy milyen lett idén a Csabagyöngye szőlő

Stark Adolf, Békéscsaba díszpolgára bizonyára mosolyogna, ha mindezt megtapasztalta volna. Ő nemesítette a világsikert elérő Csabagyöngye szőlőfajtát, amely a napokban beérett a város tulajdonában lévő szőlő- és gyümölcsültetvényen. Ide hirdettek péntekre, illetve szombatra és vasárnapra is Szedd magad akciót. A Beol.hu is belekóstolt a szüretbe.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu