Petőfi versei szóltak a piacon, megnéztük, milyen lett a szüret

Ennyibe kerülhet a nagyon várt finomság, ami néhány nap múlva lesz kapható

Bár még néhány nap hátravan a hivatalos árusítás megkezdéséig, máris tömegek szeretnék megkóstolni a gyulai Kézműves Cukrászda két szakembere, Balogh László és Kis Roland cukrászmesterek „DCJ Stílusgyakorlat” fantázianevű tortáját. Ez a finomság nyerte idén a Magyarország tortája címet, míg a cukormentes kategóriában a váci Édes Vonal Cukrászda csokoládés-meggyes „Álmodozó” tortája lett a győztes. Kiderült az is, hogy mennyibe kerülhetnek a torták.

Petőfi Sándor verseivel érkeztek a váradi dalnokok a piacra – videóval

Nagyváradi küldöttség érkezett a békéscsabai piacra. Kedden 217. állomásához érkezett a Békéscsabai Irodalmi Estek sorozata, amelyet Tőkés László református püspök nyitott meg.

Belekóstoltunk a szüretbe, hogy milyen lett idén a Csabagyöngye szőlő

Stark Adolf, Békéscsaba díszpolgára bizonyára mosolyogna, ha mindezt megtapasztalta volna. Ő nemesítette a világsikert elérő Csabagyöngye szőlőfajtát, amely a napokban beérett a város tulajdonában lévő szőlő- és gyümölcsültetvényen. Ide hirdettek péntekre, illetve szombatra és vasárnapra is Szedd magad akciót. A Beol.hu is belekóstolt a szüretbe.