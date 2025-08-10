augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

19°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Indulhat a buli

52 perce

Virslievő és traktorhúzó verseny, tűzijáték, veterán autók – nem akármilyen programot szerveznek

Címkék#retro#M44 Truck Centerben#Veterán Járműves Családi Nap#program

Virslievő verseny, traktorhúzó verseny, tűzijáték. S ez csak néhány elem a Veterán Járműves Családi Nap programjai közül, ami emellett is számos érdekességgel várják a látogatókat.

Papp Gábor
Virslievő és traktorhúzó verseny, tűzijáték, veterán autók – nem akármilyen programot szerveznek

Veterán autós családi napra várják az érdeklődőket.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Szeptember 6-án, szombaton 9 órától Veterán Járműves Családi Napot rendeznek Gyulán, az M44 Truck Centerben. Kapunyitás 9 órakor, majd 10.30-tól gyerek ügyességi verseny kezdődik. Gumidobó verseny, kerékcsereverseny, virslievő verseny, traktorhúzó verseny, retro kvízek, Gyuritech fellépése, retró diszkó és Coronita diszkó egyaránt színesíti a programot. Este 9 órától tűzijáték várja a látogatókat, és lesz egy meglepetés tűzoltós esemény is, de Rába élményautózásra is lehetőség nyílik, persze a főszerepben pedig a veterán autók állnak majd. Az eseményen fiatalok és idősebbek részére is lesz diszkó. A belépés díjtalan.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu