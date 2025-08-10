Virslievő és traktorhúzó verseny, tűzijáték, veterán autók – nem akármilyen programot szerveznek

Szeptember 6-án, szombaton 9 órától Veterán Járműves Családi Napot rendeznek Gyulán, az M44 Truck Centerben. Kapunyitás 9 órakor, majd 10.30-tól gyerek ügyességi verseny kezdődik. Gumidobó verseny, kerékcsereverseny, virslievő verseny, traktorhúzó verseny, retro kvízek, Gyuritech fellépése, retró diszkó és Coronita diszkó egyaránt színesíti a programot. Este 9 órától tűzijáték várja a látogatókat, és lesz egy meglepetés tűzoltós esemény is, de Rába élményautózásra is lehetőség nyílik, persze a főszerepben pedig a veterán autók állnak majd. Az eseményen fiatalok és idősebbek részére is lesz diszkó. A belépés díjtalan.