55 perce

Közel 140 millió forint érkezik a településre

Eldőlt, mennyi támogatást kap a város a Versenyképes Járások Programban.

Vincze Attila
A támogatói döntésről szóló okiratot Hodálik Pál, Szarvas polgármestere vette át Dankó Béla országgyűlési képviselőtől. Fotó: Hodálik Pál Facebook-oldala

A hírről Dankó Béla országgyűlési képviselő számolt be Facebook-oldalán. Ahogy a támogatói döntésből kiderült, a Versenyképes Járások Program keretében Szarvas Város Önkormányzata 139 millió 700 ezer 395 forint vissza nem térítendő támogatásban részesül. A projekt tartalma:

  • Napelemes közvilágítás kiépítése Gyomaendrőd felé, a kerékpárúton
  • 3 db fix sebességmérő kamera kiépítése (Vasút utca, Jókai utca, Deák utca)
  • Térfigyelő rendszer elavult eszközeinek cseréje: 48 db kamera és a központi egység fejlesztése
  • 9 fős hibrid elektromos kisbusz vásárlása a Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ részére
  • Fűnyíró traktor beszerzése kerékpárút üzemeltetéséhez

 

 

