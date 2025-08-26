Közel 140 millió forint érkezik a településre

A hírről Dankó Béla országgyűlési képviselő számolt be Facebook-oldalán. Ahogy a támogatói döntésből kiderült, a Versenyképes Járások Program keretében Szarvas Város Önkormányzata 139 millió 700 ezer 395 forint vissza nem térítendő támogatásban részesül. A projekt tartalma:

Napelemes közvilágítás kiépítése Gyomaendrőd felé, a kerékpárúton

3 db fix sebességmérő kamera kiépítése (Vasút utca, Jókai utca, Deák utca)

Térfigyelő rendszer elavult eszközeinek cseréje: 48 db kamera és a központi egység fejlesztése

9 fős hibrid elektromos kisbusz vásárlása a Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ részére

Fűnyíró traktor beszerzése kerékpárút üzemeltetéséhez