4 órája
Közel 140 millió forint érkezik a településre
Eldőlt, mennyi támogatást kap a város a Versenyképes Járások Programban.
A támogatói döntésről szóló okiratot Hodálik Pál, Szarvas polgármestere vette át Dankó Béla országgyűlési képviselőtől. Fotó: Hodálik Pál Facebook-oldala
A hírről Dankó Béla országgyűlési képviselő számolt be Facebook-oldalán. Ahogy a támogatói döntésből kiderült, a Versenyképes Járások Program keretében Szarvas Város Önkormányzata 139 millió 700 ezer 395 forint vissza nem térítendő támogatásban részesül. A projekt tartalma:
- Napelemes közvilágítás kiépítése Gyomaendrőd felé, a kerékpárúton
- 3 db fix sebességmérő kamera kiépítése (Vasút utca, Jókai utca, Deák utca)
- Térfigyelő rendszer elavult eszközeinek cseréje: 48 db kamera és a központi egység fejlesztése
- 9 fős hibrid elektromos kisbusz vásárlása a Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ részére
- Fűnyíró traktor beszerzése kerékpárút üzemeltetéséhez
