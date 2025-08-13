Hétmillió forintot kap fontos fejlesztésre a falu

Dankó Béla országgyűlési képviselő bejelentette, hogy több mint 7,2 millió forintot kap Ecsegfalva a Versenyképes Járások Program keretében. A vonatkozó támogatói döntésről szóló dokumentumot át is adta Szarka Edina alpolgármester számára.

A Facebook-oldalán azt írta, hogy a forrásból az idősek nappali ellátását biztosító intézménynél modernekre cserélhetik a régi nyílászárókat.