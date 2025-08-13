Versenyképes Járások Program
1 órája
Hétmillió forintot kap fontos fejlesztésre a falu
Több mint 7 millió forint érkezik az észak-békési településre – ismertette az országgyűlési képviselő.
Szarka Edina, Ecsegfalva alpolgármestere és Dankó Béla országgyűlési képviselő. Fotó: Dankó Béla Facebook-oldala
Dankó Béla országgyűlési képviselő bejelentette, hogy több mint 7,2 millió forintot kap Ecsegfalva a Versenyképes Járások Program keretében. A vonatkozó támogatói döntésről szóló dokumentumot át is adta Szarka Edina alpolgármester számára.
A Facebook-oldalán azt írta, hogy a forrásból az idősek nappali ellátását biztosító intézménynél modernekre cserélhetik a régi nyílászárókat.
Ezt ne hagyja ki!Segélyhívás
1 órája
Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik - videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre