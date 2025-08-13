augusztus 13., szerda

Hétmillió forintot kap fontos fejlesztésre a falu

Címkék#Dankó Béla#Szarka Edina#Versenyképes Járások Program#alpolgármester

Több mint 7 millió forint érkezik az észak-békési településre – ismertette az országgyűlési képviselő.

Licska Balázs
Szarka Edina, Ecsegfalva alpolgármestere és Dankó Béla országgyűlési képviselő. Fotó: Dankó Béla Facebook-oldala

Dankó Béla országgyűlési képviselő bejelentette, hogy több mint 7,2 millió forintot kap Ecsegfalva a Versenyképes Járások Program keretében. A vonatkozó támogatói döntésről szóló dokumentumot át is adta Szarka Edina alpolgármester számára.

A Facebook-oldalán azt írta, hogy a forrásból az idősek nappali ellátását biztosító intézménynél modernekre cserélhetik a régi nyílászárókat.

 

 

 

