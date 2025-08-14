1 órája
Itt a lista, hogy mire kapott egy csomó pénzt Békéscsaba
Több százmillió forint érkezik a békési vármegyeszékhelyre – jelentette be Nagy Ferenc alpolgármester, önkormányzati képviselő. Kiderült, hogy Békéscsaba mekkora összegből milyen fejlesztéseket valósíthat meg a Versenyképes Járások Program keretében.
A végrehajtási szakaszba érkezett a Versenyképes Járások Program, amelynek keretében a Békéscsabai járás kilenc települése 500 millió forintos támogatásból valósíthat meg fejlesztéseket – ismertette Nagy Ferenc, Békéscsaba alpolgármestere, önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán.
Hamarosan el is indulhatnak a fejlesztések a Békéscsabai járásban
Közölte, hogy a települések képviselői a Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter által aláírt támogatói döntésről szóló okiratokat a minap vehették át dr. Takács Árpád főispántól. A programok, a fejlesztések várhatóan szeptemberben el is indulhatnak.
326 millió forint érkezik a Versenyképes Járások Programban Békéscsabára
Azt írta, hogy a Békéscsabai járásra jutó 500 millió forintból Békéscsaba 326 millió forintot kap. A forrásból
- sort kerítenek a Jókai színház, a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár sürgető felújításaira,
- jut forrás gyermekek nyári táboroztatására, illegális hulladék felszámolására, fás szárú növények gondozására,
- de fejlesztik a Széchenyi ligeti játszóteret, újabb traffiboxot telepítenek, a közterületek fenntartásához gépet vásárolnak.
