Versenyképes Járások Program

5 órája

Itt a lista, hogy mire kapott egy csomó pénzt Békéscsaba

Címkék#Nagy Ferenc#Békéscsabai járás#Békés Megyei Könyvtár#gyermek#hulladék

Több százmillió forint érkezik a békési vármegyeszékhelyre – jelentette be Nagy Ferenc alpolgármester, önkormányzati képviselő. Kiderült, hogy Békéscsaba mekkora összegből milyen fejlesztéseket valósíthat meg a Versenyképes Járások Program keretében.

Licska Balázs

A végrehajtási szakaszba érkezett a Versenyképes Járások Program, amelynek keretében a Békéscsabai járás kilenc települése 500 millió forintos támogatásból valósíthat meg fejlesztéseket – ismertette Nagy Ferenc, Békéscsaba alpolgármestere, önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán

326 millió forint érkezik a Versenyképes Járások Programban Békéscsabára
A Békéscsabai járásba 500 millió forint érkezik a Versenyképes Járások Program keretében, Békéscsaba 326 millió forintból fejleszthet. Fotó: Nagy Ferenc Facebook-oldala

Hamarosan el is indulhatnak a fejlesztések a Békéscsabai járásban

Közölte, hogy a települések képviselői a Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter által aláírt támogatói döntésről szóló okiratokat a minap vehették át dr. Takács Árpád főispántól. A programok, a fejlesztések várhatóan szeptemberben el is indulhatnak.

326 millió forint érkezik a Versenyképes Járások Programban Békéscsabára

Azt írta, hogy a Békéscsabai járásra jutó 500 millió forintból Békéscsaba 326 millió forintot kap. A forrásból 

  • sort kerítenek a Jókai színház, a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár sürgető felújításaira,
  • jut forrás gyermekek nyári táboroztatására, illegális hulladék felszámolására, fás szárú növények gondozására,
  • de fejlesztik a Széchenyi ligeti játszóteret, újabb traffiboxot telepítenek, a közterületek fenntartásához gépet vásárolnak.

 

 

 

