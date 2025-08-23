2 órája
A kamerarendszer, és más pályázati siker is a közbiztonságot szolgálja ebben a városban
A magyar-román határ melletti településen olyan közbiztonsági napot tartottak, ahol családok, gyerekek játékos formában is elsajátíthattak sok ismeretet.
Battonyán a közbiztonsági napon megtelt a főtér, játékos vetélkedők, bemutatók váltották egymást.
– A program arra is alkalmat adott, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak (polgárőrök, tűzoltók, rendőrök, a biztonsági szolgálatok tagjai), akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy biztonságban, nyugalomban élhessék az itt lakók mindennapjaikat – fogalmazott a helyszínen Erdős Norbert országgyűlési képviselő.
Ennek nyomán szó volt a 310 millió forintos, 4 évre szóló közbiztonsági programról, amelynek célja, hogy a battonyaiak, és a rendfenntartó erők között még szorosabb kapcsolat alakuljon ki. Bejelentette és átadta azt a támogató okiratot, amelynek alapján Battonya a Versenyképes Járások Programban 6,2 millió forint forrásból új kamerarendszert telepíthet, tovább erősítve ezzel is a biztonságot szolgáló fejlesztéseket.
