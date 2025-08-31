augusztus 31., vasárnap

Véradások Békésben szeptember 6-ig

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu

Beol.hu
Ne feledje: minden csepp vér életet menthet! Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 1. 09:00 - 18:00
Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) szeptember 1. 09:00 - 18:00
Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) szeptember 2. 08:00 - 12:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 2. 09:00 - 14:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 3. 09:00 - 14:00
Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) szeptember 3. 09:00 - 12:00
Orosháza, Rendőrség Orosháza (Szabadság tér 2.) szeptember 3. 09:00 - 12:00
Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) szeptember 4. 08:00 - 12:00
Magyarbánhegyes, Magyarbánhegyes Művelődési Ház (Kossuth utca 56.) szeptember 4. 09:00 - 11:00
Nagybánhegyes, Nagybánhegyes Művelődési Ház (Erzsébet Királyné u. 27) szeptember 4. 12:00 - 14:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 4. 14:00 - 18:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 5. 08:00 - 12:00
Gádoros, Gádoros, Tót-asszsony Közösségi Ház (Kossuth utca 42.) szeptember 5. 09:00 - 11:00
Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) szeptember 5. 09:00 - 12:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) szeptember 6. 08:00 - 14:00

 

 

