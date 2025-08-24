augusztus 24., vasárnap

Egészségügy

1 órája

Véradások Békésben augusztus 29-ig

Címkék#egészségügy#időpontok#véradás#helyszínek

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu

Beol.hu
Ne feledje: minden csepp vér életet menthet! Fotó: Illusztráció: Shutterstock
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) augusztus 25. 09:00 - 18:00
  • Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) augusztus 25. 09:00 - 16:00
  • Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) augusztus 26. 08:00 - 12:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) augusztus 26. 09:00 - 14:00
  • Gyula, Gyulai Fafém Bútor Zrt. (Henyei M. u. 11.) augusztus 26. 09:00 - 12:00
  • Vésztő, Vésztő Művelődési Ház (Kossuth út 43-47.) augusztus 26. 09:00 - 11:30
  • Telekgerendás, Telekgerendás Művelődési Ház (Dózsa utca 14.) augusztus 27. 08:00 - 10:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) augusztus 27. 09:00 - 14:00
  • Füzesgyarmat, Innovációs Okt. és Közösségi Kp. Füzesgy (Mátyás u. 10.) augusztus 27. 09:00 - 12:00
  • Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) augusztus 28. 08:00 - 12:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) augusztus 28. 09:00 - 14:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) augusztus 29. 08:00 - 12:00
  • Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) augusztus 29. 09:00 - 12:00
  • Kondoros, Kondoros Sasváriné Paulik Ilona Sportcsarnok (Iskola utca 2/6) augusztus 29. 09:00 - 11:00
  • Szarvas, Szarvas Tesco Hipermarket (Csabai út 9.) augusztus 29. 13:00 - 15:00

 

 

