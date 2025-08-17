augusztus 17., vasárnap

Véradások Békésben augusztus 22-ig

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu

Ne feledje: minden csepp vér életet menthet!

  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) augusztus 18. 09:00 - 18:00
  • Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) augusztus 18. 09:00 - 16:00
  • Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) augusztus 19. 08:00 - 12:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) augusztus 19. 09:00 - 18:00
  • Elek, Elek Művelődési Ház (Kossuth u. 13.) augusztus 19. 09:00 - 12:00
  • Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) augusztus 21. 08:00 - 12:00
  • Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) augusztus 21. 09:00 - 14:00
  • Békés, Békés Barta Udvar (Szent Pál sor 3.) augusztus 22. 08:00 - 17:00
  • Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) augusztus 22. 09:00 - 12:00
  • Békés, Békés Barta Udvar (Szent Pál sor 3.) augusztus 23. 08:00 - 17:00

 

 

