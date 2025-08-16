augusztus 16., szombat

Itt a bejelentés!

39 perce

Vége a vágányzárnak, nő a sebesség Orosháza és Hódmezővásárhely között

Címkék#felújítás#Hódmezővásárhely#Hegyi Zsolt#vágányzár#Orosháza#forgalom#vasútvonal#feloldás

A MÁV bejelentette: véget ért a vágányzár és újra járnak a vonatok a Dél-Alföld egyik legforgalmasabb vasútvonalán.

Beol.hu

Jó hír az utasoknak a Dél-Alföldön: véget ért a több mint másfél hónapja tartó vágányzár

Feloldották a vágányzárt, újra közlekednek a vonatok Orosháza és Hódmezővásárhely között
Véget ért a vágányzár a Dél-Alföld egyik legforgalmasabb szakaszán Forrás: shutterstock

Vágányzár után: újraindult a vonatközlekedés

Éjfélkor véget ért a június óta tartó vágányzár a Hódmezővásárhely–Orosháza szakaszon, így szombat hajnalban már elindult az első vonat Orosházáról Székkutas felé - olvasható Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatójának legújabb Facebook bejegyzésében.

A Szeged–Hódmezővásárhely–Orosháza–Békéscsaba vasútvonal évente közel egymillió utast szolgál ki, ám a pálya állapota miatt az elmúlt években sok lassújelet kellett bevezetni, ami rontotta a menetrendszerűséget. 

Az elmúlt hónapok felújítási munkálatai

  • ágyazatcsere, 
  • átjárók karbantartása, 
  • új kitérők és berendezések beépítése 

mostanra befejeződtek.

Bár néhány kisebb munka még hátravan, ezek már nem akadályozzák a forgalmat. A sebességkorlátozásokat fokozatosan oldják fel: októbertől a jelenlegi 60 km/óráról 80 km/órára emelkedik a megengedett sebesség, ami várhatóan javítja a menetrend pontosságát és kiszámíthatóságát.

 

