Mutáns őzet ejtettek el a vadászok, Jürgen nagyot nézett

Augusztus elején osztrák vendégvadászunk, Jürgen Jansenberger érkezett hozzánk, a Székkutasi Petőfi Vadásztársasághoz őzbakvadászatra – és már az első kimenetelnél ritka szerencse kísérte – olvastuk a Kaszaperi-Végegyházi Földtulajdonosok Vadásztársasága oldalon megosztott hírt. A székkutasi vadászok egy elsőre átlagosnak tűnő napra számítottak, ám olyan meglepő felfedezést tettek, amit alig akartak elhinni.

Ötlábú őzbakot ejtettek a vadászok Székkutason. Forrás: Facebook

Vadászok elejtették a soklábú őzbakot

Egy különös külsejű bakra bukkantak, amelynek a combja belső oldalán egy plusz végtag fejlődött ki, rajta körömmel és még fűkörömmel is. A szokatlan rendellenesség ellenére az állat teljesen egészségesnek tűn, agancsa szabályos volt, és mozgásában sem látszott akadály. Az agancs súlyát mintegy 350 grammra becsülték – írta meg a Délmagyar.

A bakot Soós Tibor hivatásos vadász már hosszú évek óta ismerte a területről, ezért számára különösen emlékezetes maradt az elejtés pillanata.

Szeptember végéig tart az őzbak szezon

Az idei őzbak szezon április 15-én kezdődött, és szeptember 30-ig tart. Az őzbakvadásztatás a társaságok egyik legnagyobb bevételforrása, így egyáltalán nem mindegy, hogy hány külföldi vendégvadász érkezik Békés vármegyébe. Leginkább Szlovákiából, Romániából, Olaszországból és a német nyelvterületekről jönnek, de korábban nagyon sokan érkeztek a világ szinte minden részéből. A Covid-járvány drasztikus csökkenést okozott, a létszám azóta fokozatosan nő, de a 2018-as bázisévnek még most is csak a 70 százalékát éri el.

Frankenstein-nyulak tűntek fel

Egy különös vírus miatt fertőzött, mutáns nyulak tűntek fel az Egyesült Államokban, Coloradóban. Már más államokból is jelentettek ilyen „Frankenstein-nyulakat” a minap. A Magyar Nemzet cikkbében olvasható, hogy az Egyesült Államokban egy különös vírus mutáns nyulakat hozott létre: a fertőzött állatok fején fekete, csápokra vagy szarvakra emlékeztető kinövések jelentek meg. A fertőzött vadnyulak többsége természetes módon képes meggyógyulni, és a kinövések idővel visszafejlődnek. Azonban a házinyulaknál a betegség súlyosabb tünetekkel, akár rákos daganatok kialakulásával is járhat, így esetükben állatorvosi ellátás szükséges.