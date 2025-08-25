Üzemanyag
Ennek nem fognak örülni az autósok
Többe fog kerülni az üzemanyag. A változás mindkét fő üzemanyagtípust érinti.
Újabb változás az üzemanyagárakban
Forrás: shutterstock
Keddtől a benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj esetében pedig bruttó 3 forinttal kell majd várhatóan többet fizetnünk – olvasható a holtankoljak.hu frissen közzétett tájékoztatójában.
A mai napon (08.25.) az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:
- 95-ös benzin: 581 Ft/liter
- Gázolaj: 588 Ft/liter
