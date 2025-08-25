augusztus 25., hétfő

Ennek nem fognak örülni az autósok

Többe fog kerülni az üzemanyag. A változás mindkét fő üzemanyagtípust érinti.

Ennek nem fognak örülni az autósok

Újabb változás az üzemanyagárakban

Forrás: shutterstock

Keddtől a benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj esetében pedig bruttó 3 forinttal kell majd várhatóan többet fizetnünk – olvasható a holtankoljak.hu frissen közzétett tájékoztatójában

A mai napon (08.25.) az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 581 Ft/liter
  • Gázolaj: 588 Ft/liter

 

