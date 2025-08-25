Ennek nem fognak örülni az autósok

Keddtől a benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj esetében pedig bruttó 3 forinttal kell majd várhatóan többet fizetnünk – olvasható a holtankoljak.hu frissen közzétett tájékoztatójában.

A mai napon (08.25.) az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon: