Régi álom válik valóra a településen – elkezdődött a várva várt útfelújítás

Dankó Béla országgyűlési képviselő a köröstarcsai útfelújítás kapcsán elmondta, nagyon régi problémát orvosolnak a fejlesztéssel: – Egy olyan útszakasz újulhat meg, amelynek rekonstrukciója régi vágya volt a településnek – fogalmazott. – A felújítás a Magyar Közút saját kivitelezésében készülhet el közel egy kilométeres hosszon.

Lipcsei Zoltán, Dankó Béla és Cserkúti András az útfelújítás helyszínén Fotó: Jenei Péter

Az útfelújítás kulcsfontosságú a település életében

Az országgyűlési képviselő visszatekintve a Magyar Falu Program eddigi pályázataira kifejtette, a támogatások segítségével csupa olyan fejlesztés valósulhatott meg, amely helyi célokat szolgál.

– A programba nem a legnagyobb költségvetésű projektek férnek fele, de a forrásoknak köszönhetően egy ilyen volumenű útfelújítás is megvalósulhat – részletezte Dankó Béla. Hangsúlyozta, a beruházás egy közel 50 esztendős problémát orvosol, hiszen évtizedekkel ezelőtt volt az utolsó felújítás az úton.

Megkezdődtek a munkálatok

Cserkúti András, a Magyar Közút Békés vármegyei igazgatója a 4233-as jelű, Köröstarcsa-Csárdaszállás összekötő úton mintegy 900 méter hosszú bel- és külterületre eső útszakaszt újítanak fel Magyar Falu Programos források felhasználásával.

– A kivitelezés mintegy bruttó 90 millió forintos forrás felhasználásával történik meg. A munkálatok hétfőn megkezdődtek – fogalmazott. Cserkúti András elmondta,

920 méter hosszban,

teljes szélességben kétrétegű aszfaltburkolatot építenek be,

mindkét oldalon padkarendezés történik,

tartós burkolati jeleket festenek fel.

A burkolatfelújítás jövő hét közepéig, a padkaépítés és a burkolati jelek felfestése szeptember végig történik meg. A munkálatok ideje alatt útszűkületre, sebességkorlátozásra, jelzőlámpás és a jelzőőrös irányításra számíthatnak a közlekedők.

A fejlesztés jelentőségéről szólva kifejtette, közel 50 éve nem volt felújítás ezen a részen, ezért is fontos a 920 méteres szakasz rendbe tétele. A felújítás a 47-es főútnál kezdődik, és az Agrár Zrt. géptelepének bejárójáig tart.

Dankó Béla helyszíni videója

A fejlesztés nagyban javítja a közlekedés feltételeit

Lipcsei Zoltán polgármester az egyik legfontosabb útszakaszt érintő munkálatok kapcsán elmondta, folyamatosan kap lakossági megkereséseket az utak, járdák felújításával kapcsolatban, ezért is nagyon fontos, hogy elkezdődhetett egy ilyen fontos szakasz rekonstrukciója, amelyet saját forrásból nem tudtak volna megoldani. Reményét fejezte be, hogy még akár idén újabb jó hírekről számolhatnak majd be a fejlesztések terén. Facebook-posztjában kifejtette, a munkálatok előkészítése augusztus 12-én, míg a konkrét kivitelezés hétfőn kezdődött el.