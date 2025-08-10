augusztus 10., vasárnap

Útfelújítás

1 órája

Kritikus szakaszokon dolgoznak a gépek, napi 300 tonna aszfaltot építenek be – videóval

Címkék#útfelújítás#belterület#munka#Kónya István

Immár dolgoznak a munkagépek, és naponta 300 tonna aszfaltot építenek be. Újabb jelentős útfelújítás kezdődött meg a minap két kritikus Békés vármegyei szakaszon.

Licska Balázs

Az útfelújításról Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka számolt be a Facebook-oldalán. Az ott közzétett videóban Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés vármegyei igazgatója elmondta, hogy Füzesgyarmat és Kertészsziget között dolgoznak, a Füzesgyarmat belterületét jelző táblától Bucsa irányába közel 2 kilométert tesznek rendbe.

Megkezdődtek az útfelújítások a legkritikusabb szakaszokon - jó hír az autósoknak
Megkezdődött az útfelújítás Füzesgyarmat és Kertészsziget között. Fotó:Illuszráció

Két kilométert érintő útfelújítás kezdődött a napokban Észak-Békésben

A teljes, 2 kilométeres szakaszon, teljes szélességben két réteg aszfaltot építenek be. A kiegyenlítő kötőrétegre 4 centiméter vastag kopóréteg kerül. Naponta 300 tonna aszfaltot építenek be – ismertette a munkálatokkal kapcsolatban a szakember. A közzétett videóban elmondta: az aszfaltos munkákkal a tervek szerint augusztus végére; míg a teljes beruházással, így a padkarendezéssel, a burkolati jelek felfestésével szeptember végére végeznek.

A négyből két kritikus szakaszt most rendbe is tesznek

Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka elmondta a videóban, hogy a Füzesgyarmat és Kertészsziget közötti közúton négy kritikus szakasz található. Két szakaszon a mostani útfelújítással megoldódnak a problémák, a másik két szakaszra pedig igyekeznek pénzügyi forrást szerezni, hogy a közútkezelő közreműködésével azokat is rendbe tehessék.

 

 

