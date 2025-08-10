Nincs fukarkodás nyaraláskor: idén többet költünk utasbiztosításra

– Az idei nyár első két hónapjában 716 forint volt a megkötött utasbiztosítások átlagdíja, ami szinte teljesen megegyezik, az az előző év hasonló időszakában mért 710 forintos szinttel. A külföldre utazók több mint fele az idei szezonban három országot választott célpontnak: 25 százalékuk Horvátországban, 18 százalékuk Olaszországban, míg 10 százalékuk Ausztriában nyaralt – derült ki az Insura.hu biztosításközvetítő társaság legfrissebb adataiból. Az utasbiztosításra nyaraláskor költünk a legtöbbet.

Az utasbiztosítások átlagdíja 716 forint volt. Forrás: Shutterstock.com

Az utasbiztosítások átlagdíja 716 forint volt

Mint írják, az utasbiztosítások a szolgáltatás tartalma szerint három csoportba, alapszintű, optimális és prémium kategóriába sorolhatók. Dr. Kozma Gábor vezérigazgató elmondta, egyértelmű, hogy az ügyfelek nyitottak a magasabb biztosítási fedezetet, illetve szélesebb körű védelmet kínáló utasbiztosításokra. 22 százalék a prémium, 71 százalék az optimális csomagot választotta, és csupán 7 százalék döntött az alapszintű kategória mellett.

Tavaly még 13 százalék volt az alapszintű (egyébként rövidebb és egyszerűbb utakra szintén megfelelő fedezetet kínáló) utasbiztosítást kötők aránya. Részben az egy év alatt semmit sem dráguló díjak eredménye is lehet, hogy idén e csoportnak majdnem fele már az optimális szolgáltatáscsomagot választotta.

Kategória szerinti bontásban az alapszintű utasbiztosítások napi átlagára 543 forint volt, az optimálisért 656 forintot kellett fizetni, de a prémium termékek szolgáltatásait is ezer forint alatt, 971 forintos napi átlagdíj fejében vehették igénybe a cég ügyfelei.

Többen választották Ausztriát és Olaszországot

A három fő célország közül tavaly nyárhoz képest 2 százalékponttal 25 százalékra csökkent a Horvátországba, míg 3, illetve 4 százalékponttal nőtt az Olaszországba (18%) és Ausztriába (10%) utazók aránya. Ezen országok mellett Görögország (7%), Szlovénia (5%), Románia (4%) és Spanyolország (4%) tartozik idén a legnépszerűbb úti célok közé. A nyári utazások átlagos hossza 7,1 nap, a leggyakoribb (az összes biztosítás több mint ötöde) a nyolc napra kötött biztosítás, ami a hetes turnusokra jellemző 8 nap/7 éj sémához illeszkedik.